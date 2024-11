El peor jefe del mundo: Defendió el local de un robo, lo lesionaron y lo despidieron

Casi dos meses pasaron del intento de robo de una panificadora en la que un empleado, defendiendo su lugar de trabajo, terminó con una lesión en el brazo tras un botellazo.

"El dueño me dio la espalda y se lava las manos diciendo que no fue accidente de trabajo y que tengo que ver por mis propios medios", mencionó Fernando, el empleado, a El Camión de Germán Noticias.

Además, agregó que "desde ese momento la estoy pasando muy mal" y sumó: "Con yeso y todo venía a trabajar, me las tenía que ingeniar porque si no trabajo no me paga. Estaba en atención al cliente y tenía que reponer".

Cabe destacar que confirmó que ya se presentó la carta documento y van a hacer una inspección. El dueño tiene 10 días para responder". "Tengo que operarme y no me dio respuestas para esto", concluyó la víctima.