Presidente de Gimnasia es optimista respecto a la continuidad de Maradona

El presidente de Gimnasia y Esgrima La Plata, Gabriel Pellegrino aseguró que Diego Armando Maradona, actual entrenador del equipo de primera división, "aceptaría la propuesta" de renovar el contrato hasta diciembre de 2021.

"No tengo dudas que Diego aceptaría la propuesta", dijo Pellegrino a radio La Cielo de La Plata. "Está difícil por la cuestión económica, pero vamos a tener la posibilidad de hablar con Maradona", se esperanzó el dirigente.

Pellegrino sostuvo que la "oferta que rechazó su entorno es inamovible, porque el club está por sobre todas las cosas. Lo queremos tener a Maradona, pero no lo podemos pagar porque estamos en una crisis mundial".

Pellegrino contó que el representante de jugadores y entrenadores, Christian Bragarnik, "es el intermediario en la negociación" y explicó que Gimnasia "ofrece un contrato con los mismos números, porque no puede pagar más".

Sobre las apreciaciones de Matías Morla, abogado de Maradona, en redes sociales, contestó que al representante legal de Diego "le gusta twittear. Y lo hace como a mí ir a trabajar a mi empresa. No sé por qué twitteó, porque no hablamos nunca con él. El tweet no nos cayó bien pero poco nos importa, porque no tenemos nada que ver con él. Para nosotros tiene poca importancia", remarcó.

"Cuando nos acercamos a Maradona lo hicimos a través de Christian Bragarnik. Después quien habla en términos de contrato sí es Morla. Bragarnik puede compartir o no lo que piensen de cada lado, pero hace de intermediario", apuntó.

Ayer, el ofrecimiento de Gimnasia a Maradona para extender hasta diciembre de 2021 el contrato que caduca el 31 de agosto fue rechazado por los representantes del astro.