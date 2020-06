El senador Sergio Leavy estuvo en Buenos Aires, volvió a Salta y no cumplió el aislamiento

Lejos de dar el ejemplo, sobran los casos de dirigentes políticos y funcionarios que buscan evitar cumplir con los protocolos que se establecen para evitar posibles contagios.

Según lo estableció el COE de la provincia de Salta, toda persona que haya estado en las áreas con circulación comunitaria de virus, deberá someterse a una cuarentena de 14 días en los hoteles designados a tal efecto, sin contacto con otras personas.

Uno de los más llamativos fue el caso Chibán, de amplia repercusión mediática. Pero otro hecho que podría tener igual o mayores repercusiones es el del senador nacional del Frente para la Victoria, Sergio Leavy.

Según pudimos conocer en InformateSalta, Leavy solicitó autorización para viajar a Buenos Aires y lo hizo con un permiso, pero al regresar, no cumplió con ninguna medida de aislamiento ni se sometió a cuarentena, a pesar de haber estado en una de las zonas con mayor cantidad de casos de contagios.

Su itinerario

El 27 de mayo, y como lo demuestra el propio senador en sus redes sociales, estaba en la Capital Federal donde participó de actividades. Una de ellas en la Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, que tuvo lugar en el mismísimo Congreso de la Nación.

Acordamos conformar una subcomisión investigadora para profundizar sobre la denuncia que realizó José Luis Vila, funcionario de Defensa dte el gno de Macri. Además tratamos la denuncia de espionaje presentada por la Jefa de la AFI @cristinacaamano pic.twitter.com/c2qxBBYfFb — Sergio Oso Leavy (@ElOsoLeavy) May 27, 2020

Menos de 24 horas en Buenos Aires para participar de la Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia que por reglamento es de carácter reservado y por lo tanto requería mi presencia en el Congreso de la Nación. @MoreauLeopoldo pic.twitter.com/Ovm94KZGus — Sergio Oso Leavy (@ElOsoLeavy) May 27, 2020



Al otro día, el 28 de mayo, y en su vehículo particular, regresó a Salta con dos choferes oriundos de CABA, de quienes tampoco se sabe si cumplieron medidas de aislamiento en Salta. Esto se desprende del informe de Seguridad Vial, en el ingreso a Salta:

DIR. SEG. VIAL (DGS)

BASE OPERATIVA COMISARIO INSPECTOR NORBERTO PEREZ

FECHA Y HORA: 28/05/2020 a hs 21:50

LUGAR Ruta Nacional 9 Km 1587 (Autopista Salta).

BREVE RELATO: Hace arribo a esta base automovil toyota corolla, dominio AC676YC, chofer Díaz Gerardo, DNI 30629696, domicilio pumacahua 365- CABA, segundo chofer el Sr. Zamariani Sergio Ruy, DNI 23570799, domicilio Castañares 6637-CABA, quienes transportan al Sr. Sergio Napoleón Leavy, DNI 16806374, domicilio los nogales 6003 B° Tres cerrito, siendo examinado por personal de SAMEC, se realizó la consulta a la Crio. My. Jaime Nur, quién expresa que por orden del Ministro de Seguridad, no sean notificados a cumplir con el aislamiento obligatorio, ni realizar la custodia policial hasta el domicilio declarado. Es todo cuanto informo.





¿Por qué no debía cumplir medidas de aislamiento, si estuvo en una zona con circulación comunitaria del virus? ¿Las disposiciones sanitarias se hacen para unos y no para otros? ¿Por qué los políticos tienen privilegios que las personas comunes no?



Para colmo, el día 3 de junio, o sea 6 días después, ya estaba en Salta en contacto con otras personas. Ese día estuvo en la ANSES Salta, donde pusieron en funciones a sus titulares.