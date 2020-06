El ministro de Seguridad dice que Leavy cumplió el protocolo establecido

Consultado sobre el viaje a Buenos Aires del Senador Nacional, Sergio Leavy, el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro indicó que el legislador nacional gestionó con anticipación el permiso correspondiente ante el Comité Operativo de Emergencias.



"Fue a cumplir su función de legislador, que está en el marco de las excepciones para circular y viajó con todos los recaudos en un vehículo acondicionado, con chofer aislado entre otras exigencias que se le informaron. La sesión de la que él participó no se hace por videoconferencia por la comisión a la que pertenece cuyos datos son reservados. En menos de 48 horas regresó, el jueves 28 de mayo a la noche. El 29 de mayo realizó el test PCR, pagado por él mismo, cumpliendo con el protocolo establecido y permaneció aislado hasta el día siguiente cuando obtuvo el resultado negativo. Las exigencias para el regreso a Salta fueron cumplidas. En cuanto a los choferes, fueron al hotel para repatriados. Estuvieron pocas horas y se fueron de Salta, cumpliendo los protocolos como cualquier transportista exceptuado que ingresa a la provincia".

Dudas al respecto

No está muy claro en definitiva el protocolo de reingreso a la provincia, ya que al parecer es obligatorio para algunos, y para otros no. No está claro si debe ser en un hotel, o en la casa particular de cada uno. No está claro si una persona tiene dinero y puede pagarse un test queda libre de cumplir con el aislamiento, y el que no tiene plata debe permanecer aislado si o si. En definitiva, un protocolo debiera ser inflexible, igual para todos y con precisiones que no den lugar a interpretaciones según la cara de quien debe cumplirlo.