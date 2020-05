Repatriados: Denuncian que les ofrecen pagar el hisopado para dejarlos ir a la casa

En medio del malestar en la opinión pública que se ha generado respecto a los repatriados, sobre todo considerando los últimos casos de coronavirus que se confirmaron en Salta procedentes del exterior de la provincia, llegó a la redacción de InformateSalta una denuncia, mediante la cual afirman que a aquellos repatriados que están aislados en hoteles les ofrecen pagar un hisopado para adelantar su regreso a sus hogares y allí terminen la cuarentena preventiva.

El sistema, aparentemente, consiste en que esta posibilidad de realizarse el estudio costeando el mismo, permite habilitar a aquellas personas que están por el 5° o 6° día de resguardo a terminar el aislamiento en sus domicilios. Para que les realicen el hisopado deben abonar entre $4000 y $8000; concluido, puede irse y terminar los 14 días obligatorios de encierro en otro lugar.

El mensaje que les llegaría a los repatriados reza: “A continuación se trasmite un COMUNICADO del COCS- Centro Operativo de Control y Seguimiento: Para el caso de que los hospedados que están transitando el 5to o 6to día de cuarentena en los centros de aislamiento (hoteles) se estableció la posibilidad de continuar su cuarentena en sus casas particulares. Para acceder a ello, deben realizarse un test (RCP) a cargo de la persona que lo solicita. El costo oscila entre $4500 y $8000 pesos y se acuerda con el laboratorio”.

Del mismo modo se dice que deben enviar su nombre completo, procedencia, denuncia de vehículo particular para el traslado de la persona en cuarentena y domicilio particular donde terminaría de hacer la cuarentena a una dirección de mail con copia a otro correo electrónico. En cuanto a la “nómina de Laboratorios autorizados por el COCS para hacer los test (son) Unilab, Bionoa y Biología Molecular”, según este mensaje.

Alberto Gonzalez es un remisero quien está cumpliendo el aislamiento en un hotel céntrico y compartió su situación a InformateSalta, contando que a él le llegó la posibilidad de pagar el estudio. En su caso, él fue contratado para traer a una mujer desde Buenos Aires, el día domingo llegó a Rosario de la Frontera donde debieron ir hasta el hospital de esa comuna y, desde ahí, fueron escoltados hasta el ex peaje de Aunor donde fue llevado a un hotel para su cuarentena, pese a que tenía un domicilio donde cumplir el aislamiento.

“A mi me manda una abogada que se ocupa de estos temas un mensaje, que dice que estaba la posibilidad de que, si pago el hisopado en uno de estos tres laboratorios, autorizaban a que termine la cuarentena en casa”, denunció el remisero quien reconoció que esta maniobra le generó bronca. “No es lógico que pague cuatro, cinco y hasta ocho mil pesos y me manden a mi casa, si no lo pago recién me hacen el hisopado el día 12, pero si lo pago me lo van a hacer antes” y se puede retirar a su domicilio, indicó.

Indignado, Alberto recalcó que “esto es un curro, si pongo la plata me hacen el estudio, no importa si soy asintomático, me manda a la casa; yo me fui sabiendo que tengo que hacer la cuarentena, pero si fuera una persona sin dos dedos de frente saldría e infectaría a todos”, recriminó sobre las consecuencias de esta maniobra.