Coronavirus en Aguaray: “Vamos ir flexibilizando de acuerdo a como se vaya dinamizando este proceso”

Así lo aseguró el intendente “Kike” Prado, quien indicó que las personas que arriben de otras provincias o de zonas de alto riesgo no ingresarán a Aguaray si no cumplen con una cuarentena antes en Tartagal. “Vamos a ir de a poco”, dijo.

Luego que dieran negativo las muestras de 9 personas que mantuvieron contactos estrechos con el matrimonio neuquino que diera positivo en Aguaray, entre ellos el padre de la mujer infectada, “Kike” Prado, intendente de Aguaray, en diálogo con InformateSalta, confirmó que empezarán a flexibilizar las medidas de aislamiento estricto “de a poco”.

No obstante, señaló que continuarán con fuertes controles y patrullajes para evitar las aglomeraciones y las fiestas. “Vamos a insistir con el uso de los barbijos, no están permitidas las fiestas, y todavía no vamos a levantar los partidos de fútbol, vamos a ir de a poco”, expresó.







Con respecto al ingreso de personas que están dentro de la jurisdicción de Aguaray, indicó que la situación se normalizó, y podrán circular siempre y cuando tengan los permisos y las justificaciones correspondientes. “Aguaray es un municipio que tiene 18 parajes, entonces hay que ser un poco flexible”, dijo.

En relación a las personas que arriban de otras provincias o de zonas de alto riesgo, aclaró que no ingresarán a Aguaray, si no cumplen con una cuarentena en el Hotel Pórtico Norte en Tartagal.

Asimismo señaló que irán de a poco abriendo los otros comercios. “Toda la gente quiere generar dinero pero iremos de a poco, no solamente por este caso, sino porque nosotros estamos cerca de Yacuiba, nosotros estamos en una zona de riesgo, es por eso que vamos a seguir con las medidas”.

“La idea es ir flexibilizando de acuerdo como se vaya dinamizando este proceso”

Por último, manifestó que si bien hubo una paranoia al principio, el pueblo está tranquilo. “No tenemos que perder de vista que nosotros tenemos influencia de la república Bolivia, ahora la gente sale con los barbijos, se respetan las distancias, pero bueno tenemos que seguir controlando desde el municipio y con la ayuda de las fuerzas de seguridad”.