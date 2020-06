Kosiner en el PJ: “Hay una tarea casi de reconstrucción, hay que convocar a todos”

Los tiempos de cambios profundos no solo llegaron en términos sanitarios o económicos, también han llegado al terreno de la política que debe reconfigurarse en nuevo escenario. El Partido Justicialista, en este tiempo de cuarentena, debió enfrentar la renuncia de su presidente Juan Manuel Urtubey, esperar el momento para convocar al consejo y luego designar como su nuevo líder a Pablo Kosiner, quién en dialogó con Sin Vueltas de InformateSalta, programa de tv emitido los domingos 21.30 por Somos Salta.

“Necesitábamos dar un paso hacia la institucionalidad del partido. Correspondía que el consejo provincial del partido compuesto por 18 integrantes se reúna, para tratar su renuncia, y defina quien se iba a hacer cargo del lugar que quedaba vacante, la presidencia. Fue muy importante, se tomó la decisión de ratificarme y como vos decías ocupo el lugar de la presidencia para completar este mandato” indicó Kosiner.

Ante este panorama, el nuevo presidente del PJ Salta expuso la necesidad de convocar a un congreso partidario para lograr ampliar la base de participación y así reorganizar, por ejemplo, la Comisión de Acción Política. Cabe recordar que su titular Manuel Santiago Godoy también renunció a este cargo luego de las pasadas elecciones.

“Es una muy buena oportunidad para reformular la integración de la CAP y a partir de ahí convocar a todos los sectores del Partido Justicialista, independientemente de la posición que hayan tomado. El objetivo es volver a generar puentes de dialogo en un partido que tiene que reconstruirse que debe tener menos dedos señaladores y acusadores y más vocación de dialogo” sentenció su nuevo presidente en Sin Vueltas de InformateSalta.

Kosiner ratificó que la tarea en el PJ es casi de reconstrucción, y que hay que convocar a todos dialogar. “Tenemos un mandato del congreso de diciembre que es trabajar para colaborar en estos difíciles momentos que vive la Argentina y Salta para que al presidente Alberto Fernández y al gobernador Gustavo Sáenz les vaya bien porque estos momentos no permiten ni mezquindades ni especulaciones ni jugadas políticas. Mi prioridad hoy no es la política partidaria sino las políticas públicas”.

El dirigente evitó dar nombres de quienes podrían ocupar la jefatura de la CAP, aclarando que se convocará a todos los sectores y que con todos ellos se mantiene el diálogo. “Ya vengo teniendo dialogo con dirigentes que están vinculados a Gustavo Sáenz, con dirigentes que están vinculados y participan con el Frente de Todos desde el PJ e independientes, y con distintas organizaciones. La idea es que el que no esté sea porque no tiene voluntad no porque alguien le diga no podes participar” sostuvo.







¿La Comisión de Acción Política sigue siendo necesario en el PJ?

En Sin Vueltas de InformateSalta, Pablo Kosiner la consideró sumamente necesaria ya que debido al momento por el que atraviesa el partido hay que ampliar la participación. Aunque evitó confirmar de quién podría ser elegido agregó que es necesario convocar. “Venimos de la renuncia del presidente del partido y de la CAP, derogarla seria achicar la posibilidad de participación y creo que hoy es al revés. Tenemos que ampliar la participación en un partido que tiene que volver a ser más dinámico”.

Finalmente, Kosiner destacó que se encuentra abocado enteramente al Partido Justicialista, por eso, lo toma como un desafío. “El que entienda que el partido tiene que ser un ámbito de confrontación personal que no cuente conmigo, porque para eso no voy a estar. Si voy a estar para generar fuentes de encuentro, y tener en claro que hoy lo importante no es el ego de ningún dirigente político, es la grave problemática que viven hoy la gran mayoría de argentinos y salteños en el marco de esta pandemia” concluyó.