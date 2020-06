Cruce de medios: Martín Grande jubiló a Mario Peña y éste no tardó en contestar

Periodistas de la talla de Martín Grande y Mario Peña protagonizaron en la mañana de hoy un cruce de micrófonos en el que no quedó nada por decir.

Todo inició cuando el diputado nacional y director de FM Profesional, leyó un titular de Nuevo diario en el que lo involucran en una campaña de desprestigio a Sáenz. El titular indignó a Martín Grande y sostuvo que esa es la línea periodística que intenta imponer un “grupo reconocido de un comunicador muy mayor ya”, haciendo directa referencia a Peña.

Luego de esto, invitó al director de FM Aries a retirarse de la actividad y que “se dediquen a informar al respecto de las cosas que realmente tenemos que informar”.

La respuesta que no tardó en llegar

Ante la provocación de Martín Grande, Mario Peña retrucó dedicándole unos minutos de su programa del día. “La pregunta sería qué vas a hacer de tu vida, Martín, cuando yo no esté”, inició diciendo.

Entre sus argumentos, Peña sacó a relucir favores políticos que Grande recibiría por parte del gobierno tanto nacional, como provincial y municipal. “Yo no me metí nunca en la política, en los enrosques (…) Siempre dije que iba a hacer periodismo y, mal o bien, lo estoy haciendo”, continuó sumando:

“Sería incapaz de acusarte si sé que sos un gran manipulador, un culillo que se mete, que si podés acomodarte te acomodás, si podés tranzar, tranzas. Te tirás de consejero de algunos y después los traicionás. Tenés una larga historia en esto…”

Como si los climas caldeados no fueran suficiente, Peña insistió en las pautas que recibe el medio de Grande y respondió a su pedido de jubilación: “No me pidas que deje de trabajar, no seas injusto. Tengo que mantener una familia, un montón de chicos (…) a los que con mucho gusto les pago el sueldo y hago lo posible para mantenerme como empresa desde hace 31 años”.

Dando un batacazo sobre su alineamiento político, Peña aprovechó para alinear la conducta de Grande con la del bloque del que surge: ”En el PRO son así de crueles, te está pasando con la intendenta estás viendo como está echando gente”

Para finalizar Peña remató con astucia: “Mirá Martín: vos vas a ser el primero que se va a enterar el día que yo vaya a dejar de hacer radio, te lo voy a mandar en un msje de texto, ¿sabes por qué? Porque vas a tener que pensar cómo cambia tu vida de 10 a 13 hs”.

¿Habrá otra respuesta por parte de Martín Grande? Habrá que hacer como en las novelas y ver qué sucede mañana.