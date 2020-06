Volver a clases: “Sería bueno que vuelvan los de primer grado para adquirir la lectoescritura”

InformateSalta dialogó con Viviana Bazán, presidenta del Colegio de Psicopedagogos, quien señaló que “sería muy bueno que puedan volver los niños de 1° grado porque tienen que adquirir contenidos fundamentales, la lectoescritura, no puede pasar a 2° grado sin saber leer y escribir, de lo contrario puede afectar mucho en su aprendizaje si no adquiere a tiempo éstas habilidades”.

Cada vez se vuelve más concreta la posibilidad de que las clases se retomen después de las vacaciones de inviernos, el 3 de agosto, sin embargo, nada está claro en torno a las modalidades, a los niveles que comenzarán primero, a la recuperación de contenidos, entre otros aspectos.





“No es una opción repetir el año ni llenar de contenidos a los chicos. Es terrible si se pierde un año. Hay que analizar cuáles son las competencias y empezar a valorar un nuevo aprendizaje de todo esto, más allá de lo educativo, preparar a los chicos para la vida, para ser mejores personas. La educación tiene que rever el tema de los contenidos. Aprovechar la tecnología y las herramientas virtuales para profundizar aprendizajes. Y analizar qué vamos a valorizar de los aprendizajes este año”, dijo la psicopedagoga.

Sobre la adaptación de los niños de nivel inicial, la especialista sostuvo que “hoy por hoy no van a poder volver los niños de jardín porque no se podría respetar el distanciamiento social. Los chicos vienen muy estimulados, en el nivel inicial el aprendizaje básico es la sociabilización, relacionarse, se aprenden muchos contenidos jugando, estar con otros niños. Son aprendizajes que también se adquieren en el hogar, desde el momento en que los papás les enseñan hábitos y habilidades sociales”.

En este sentido, resaltó que es más preocupante el tema con los alumnos del 1° grado, “porque tienen que aprender a leer y escribir, es fundamental y los papás no están en condiciones de enseñar cómo aprender a leer. Los chicos tienen que adquirir la motricidad para poder escribir”.

Tal como lo expresó el ministro de Educación de Salta, Matías Cánepa, no se podrá volver a la normalidad anterior a la pandemia. Bazán manifestó que la readaptación "va a ser complejo para los alumnos y para los docentes. Esto fue un aprendizaje para todos, hubo que buscar estrategias para sobrellevar la enseñanza virtual, los papás que no son docentes no puede ayudar mucho, hay hogares que tienen muchas dificultades con la conectividad. Se fue aprendiendo día a día".