Fantino: “Maradona, Bochini y Riquelme fueron más que Messi”

Alejandro Fantino decidió dar un golpe de timón a su vida para volver al lugar de donde surgió y que tantas alegrías le dio: el periodismo deportivo.

El conductor, de 48 años, decidió dejar atrás el prime-time de los canales de aire y se alejó del programa Animales Sueltos (2009-2019) para volver a la televisión por cable. Es así que este lunes le dará inicio a un nuevo proyecto: ESPN FC Show.

Con la excusa de hablar sobre su regreso al rubro en el que más cómodo se siente, pero también dispuesto a hablar de su pasión por el fútbol, Fantino fue entrevistado por Infobae a través de la plataforma Zoom. Lo hace con esa energía que muestra delante de las cámaras, con una biblioteca repleta de libros detrás de él y tomándose el tiempo necesario, aunque la entrevista sea breve, para responder cada pregunta a su manera, sin cassette.

“Cuando hablé con ESPN para volver, dije que no iba a hacer lo que el sistema del periodismo deportivo indica que se haga. Le dije que si me van a forzar a hacer notas que yo no quiero, prefiero no firmar. Y esto es lo lindo de este regreso, que tengo libertad y charlo con los que me motivan y disfruto hablar”, aseguró quien también conduce Frente a Frente, un ciclo de entrevistas por la misma pantalla.

Con la intención de entretener a un público con un contenido distinto, junto a él estarán Chechu Bonelli, Pichu Straneo, Tronco Figliuolo y Agustín Belachur. Es así que el ex relator dio detalles de cómo será su formato y qué lo convenció para volver a la empresa en la que ya tuvo un paso en 2006.

“Es un programa en el que trato de que esté la esencia de Mar de Fondo, quiero recuperar eso. Tal vez lleve un tiempo, pero me rodeé con gente con la que me es agradable estar. Lo único que nos interesa es hablar entre nosotros y con la gente, cagarnos de risa, generar el ida y vuelta con las redes y boludear. Haberme reencontrado con ESPN es lo mejor que me pasó en los últimos diez años de carrera. Tengo una alegría, una emoción, una sensación de que vengo a quedarme por muchos años y es algo que nunca sentí", dijo.

- A lo largo de tu carrera tuviste varios programas de entrevistas con personajes muy importantes, ¿qué historia te impactó más?

- Una anécdota fuerte fue la de Adolfito Cambiasso, en Mar de Fondo. Me contó que él trataba a los que lo contrataban para jugar al polo como sus patrones. Y había uno de ellos, un australiano, que cuando los llevaba a los hoteles de Los Ángeles, antes de entrar les daba 50 mil dólares a cada uno de sus amigos para que jugaran en el casino. Entonces dice que él hacía como que jugaba y se quedaba con los dólares. Entonces pienso cómo muchas veces el millonario a ese nivel compra amistad. Esa historia me gustó. También la de Guillermo Vilas, cuando me contó que perdió su récord ante una raqueta de doble encordado. En su momento, Diego me contó lo del bidón de Branco... Son cosas que me acuerdo y me impactaron. Y finalmente, en ESPN Estudios, no puedo dejar de contar la anécdota de Zanetti que pasó de ser ayudante de su padre como albañil a tener una mansión a orillas del Lago di Como en el norte de Italia. Esas historias fueron las que más me movilizaron.

- Hace unos días, se te notó enojado en Instagram por una frase de Gary Lineker sobre que Messi es mejor que Maradona, ¿sirve compararlos? ¿la única diferencia entre ellos es un Mundial?

- Yo no comparo hechos medibles, como la cantidad de copas, comparo por belleza. A vos te puede gustar Los Girasoles de Van Gogh, que valen 500 millones de dólares, y a mi me gusta más Velázquez. Hay un cuadro que se llama Las Meninas que un día me quedé una hora viéndolo y me hizo llorar, me volvió loco. Ese cuadro es más barato que Los Girasoles, pero el de Van Gogh no me gusta. Para mí Maradona fue mucha más bello estéticamente que Messi, era más jugador. Para mí Bochini fue más, estéticamente, que Messi. ¿Por decir eso estoy escupiendo un símbolo religioso o quemando un templo? ¿Por qué no me puedo permitir decir que Maradona jugaba más lindo que Messi? Messi me parece un crack, es un marciano, un animal, un fenómeno con una velocidad extraordinaria. Tiene una gambeta, una aceleración y una capacidad de gol enorme, pero Maradona y Bochini eran dos bailarines. Y ni hablar si lo pongo a Riquelme... Riquelme es dos veces más que Messi y vengan de a uno. Yo lo vi jugar a Román muchos años seguidos y era más jugador porque era lento a la hora de la pintura, de la belleza, de frenar y de pisar la pelota. Podrán decir que soy un provocador, pero me importa tres pelotas, si yo lo siento así. Maradona, Bochini y Riquelme fueron más que Messi ¿Está mal que lo piense y lo diga? Lineker dice que Messi fue mejor, para mí no, hay tres arriba de Messi.

Lo nombraste a Riquelme, ¿cómo lo ves en esta nueva faceta como dirigente? ¿Qué pensás de este nuevo Boca?

- No puedo darte una referencia porque no sé nada de lo que pasa ahí adentro. No se qué está pasando, pero les deseo lo mejor porque soy de Boca. Román es muy inteligente y además sabe de fútbol, también está Bermudez que sabe. Creo que los nombres que están tirando para venir a Boca me gustan. Isla me parece un buen jugador, el chileno Vidal es un animal y es hecho para Boca, lo mismo con Gary Medel. Están hablando de jugadores que me encantaría que vinieran porque tienen el sello de Boca. Entonces eso es Román, su mirada futbolística. Le deseo lo mejor y quiero que a mi club le vaya bien. Si eso ocurre, yo voy a estar muy feliz.

- ¿Festejaste este último título de la Superliga?

- Lo festejé mucho, además porque Carlitos hizo el gol. Yo soy compinche de él, tengo buena relación, y me alegró mucho. También me puso contento que haya tenido un buen campeonato Wanchope. Son dos tipos a los que yo aprecio muchísimo. Y Buffarini lo mismo, me parece un chico que representa al laburante argentino, es el clase media argentina que trata de mantenerse, seguir adelante y crecer. Lo admiro muchísimo por eso.

- La última... ¿cómo ves a esta Selección de Scaloni?

- A Scaloni lo conozco desde hace mucho tiempo. Me vas a decir qué tiene que ver, pero tiene que ver. Tiene una familia seria, tiene un buen padre, un buen hermano y una buena base de educación. Son gente laburante, del interior e hiper respetable. Por ende, él es lo mismo. Es educado y buena gente. Y creo que un tipo así no tiene chances de fallar. Después podrá entrar o no la pelota, pero yo pienso que Lionel va a tener un muy buen futuro por lo que es. A partir de eso, creo que Argentina va a ser campeón de la Copa América que viene.