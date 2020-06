Sorprenden a una diputada salteña en infracción a la ley

Sociedad Hace 1 hora

Se trata de Noelia Rigo, quien el pasado 18 de mayo fue sancionada por no cumplir con la norma vigente de "Tolerancia Cero". Lo llamativo es que no se le retuvo el auto “por falta de espacio físico”. Por dos meses, no podrá estar al volante.