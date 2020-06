Villa hizo un descargo tras ser demorado por portación ilegal de arma: “Fue más show que otra cosa”

Luego que se conociera que personal de Gendarmería le secuestró al diputado Ramón Villa un arma de fuego por falta de papeles durante la noche del martes en un control sobre Ruta Nacional 34, el legislador por Rivadavia, en diálogo con InformateSalta, aseguró que se trató de un simple descuido, ya que posee toda la documentación respaldatoria.

El legislador detalló que suele llevar el arma en la camioneta cuando visita la zona de Morillo, Rivadavia Banda Norte, junto con un portafolio en el que tiene todos los papeles. “Yo siempre cuando salgo para el campo pongo el revolver ahí en la guantera de la camioneta, y tengo un portafolio que tiene los papeles, fue un descuido”, dijo.

“La verdad que es una tontería, más show que otra cosa”

Villa comentó que al tomar conocimiento de la muerte de Pedro Lozano, dirigente wichi de Santa Victoria Este, inmediatamente se dirigió hacia la zona sin percatarse que aún llevaba consigo el arma. “Me fui y ni me acordé que llevaba el arma ahí, y aparte estaba convencido de que estaba el portadocumentos que yo tengo”, dijo.

Al retornar por ruta 34, fue demorado en un control de rutina en Aguaray. “Me piden revisar como siempre, me bajé, nunca me identifico, jamás, así que bueno empezaron a revisar todo, abren la gaveta, ven el arma y me preguntan si tengo la documentación, entonces abro y me doy cuenta que no estaba”, sostuvo.







A su vez señaló que solo la usa en el campo. “Cuando vengo a Salta la dejo en Rivadavia, nunca porto nada, el campo es distinto, muchos no lo entienden pero en el monte hacés 200 kilómetros y no ves a nadie. No tenés señal, nada"

En vista de ello, detalló que presentará todos los documentos para recuperar el arma que le fue secuestrada. “En algún momento la voy a retirar cuando presente los papeles la retiraré, es algo que se da no solamente conmigo, sino con cualquier persona, te olvidás algo, vas con los papeles y lo retiras, eso es todo”.

“Voy a ir mañana posiblemente a retirar mi arma porque tengo los papeles”

Villa insistió en que se trató de un simple descuido. “No voy a ser el primero ni el último que tiene un arma, fue un descuido por la situación de salir rápido para estar acompañando en el velatorio de Pedro Lozano”.

Por último, manifestó que el arma es una reliquia, que tiene más de 70 años. “Es regalo a mi señora del papá de ella, es de mi suegro, esa arma debe tener como 70 años. Es una reliquia, nunca la usé, jamás”, finalizó.