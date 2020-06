Salvador Mazza: “La situación epidemiológica de Bolivia asusta y mucho”

Durante la tarde de hoy, Salvador Mazza registró su primer caso de Coronavirus, en una mujer de 75 años asintomática, detectada sobre el final de su cuarentena y se suma a la gran preocupación generada por la situación en Yacuiba, la localidad boliviana con que colinda.

Al respecto, la diputada Gladys Paredes, subrayó la peligrosidad que representan los pasos no asentados legalmente por donde ingresan personas desde el vecino país. “El paso oficial está cerrado, salvo que entren repatriados argentinos, pero no entran personas de Bolivia, entonces pasan por los pasos no autorizados. Esa situación epidemiológica que se está dando en el otro país con más de 43 casos positivos, asusta y mucho, por las características geográficas, familiaridad que hay entre un lado y el otro lado de la frontera”, dijo a Somos Salta.

En este sentido, contó que la semana pasada ingresó por uno de los pasos clandestinos una embarazada a visitar a sus familiares y entró en trabajo de parto del lado argentino. “Por algún lado se meten, por eso es necesario reforzar la frontera. Yo pedí hace 12 días a las autoridades de Salud Pública de Nación, es pedir que el Ejército con base a Tartagal vaya a apuntalar a las fronteras, porque la cantidad de gendarmes y policías no da abasto”, expresó.

Finalmente, resaltó que también entra en juego la responsabilidad de cada uno. “Depende de una situación individual porque son actitudes individuales, el hecho de no deambular, de respetar la distancia, de usar el barbijo, de tener alcohol en gel, de lavarse con agua y jabón las manos, de ambos lados de la frontera”, manifestó.