Sancionarán a una inmobiliaria por no limpiar un terreno de más de 22 hectáreas

La Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente avanza con el relevamiento de baldíos y las respectivas notificaciones a sus propietarios por violar las ordenanzas vigentes y los códigos contravencionales. En este marco, sancionarán fuertemente a una inmobiliaria.

Aroldo Tonini, su titular, contó que se trata de la Inmobiliaria La Loma, y que el terreno ubicado en el barrio Grand Bourg tiene más de 22 hectáreas de extensión. “La hemos intimado, le hemos hecho varias actas de notificación, no le interesa el allanamiento porque no tiene cerco privado, no le interesa el tema de la salud, va a ser severamente sancionado y perseguido por la justicia”, dijo a FM Cielo.

En este sentido, detalló que ese espacio los pastos tienen más de 4 metros de alto, lo que pone en peligro la salud de los vecinos de todos los barrios de la zona. “Va a ser sancionado con todo el peso de la ley”, expresó.