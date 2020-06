Pese a la apertura del turismo interno, el sector se derrumba en Salta

Desde el 12 de marzo, las agencias de turismo debieron cerrar las puertas, cancelar viajes, excursiones y muchas debieron cerrar de manera definitiva por la imposibilidad de mantenerse por la inactividad.

“Tuvimos que suspender muchos viajes que estaba programados para el 2020. Por ejemplo a Cataratas, a Termas de Río Hondo, excursión a Machu Picchu que, peregrinación de la Virgen de Urkupiña. Pero nunca declararon la Emergencia, no sé qué esperan, nosotros no podemos vender”, manifestó Rubén Zapata por radio CNN Salta - 94.7 MHZ, dueño de una agencia.

El pedido de los trabajadores del turismo es que se declare la Emergencia para el sector. “Ahora no tenemos ningún servicio para ofrecer, la gente no viene a comprar como va a comprar ropa o alimentos, nosotros no podemos abrir porque no hay un servicio para ofrecer. Si bien abrieron el turismo interno, no podemos ofrecer venta de pasajes interurbanos”.

Con respecto al cierre de agencias, Zapata señaló en la "La Mañana de CNN Salta": “Muchos tuvimos que entregar los locales porque no teníamos para pagar el alquiler, los servicios, nosotros vivimos de comisiones de alquilar transportes. No podemos pedir préstamos porque es adquirir una deuda que el día de mañana vamos a tener que pagar, pero cómo voy a pagar si no estamos abriendo, es imposible. Mi contador presentó dos o tres veces papeles y siempre falta algo, es un problema, no es un alivio”.

Sobre la habilitación del turismo interno, dijo que fueron muy pocos los beneficiados. “Más que nada es para la persona que tiene un auto, puede ir a alquilar un hotel y pasar el fin de semana largo, que también fue muy poco. Pero por ejemplo había gente que quería ir a quedarse a la casa de un amigo o de su pareja y no podían porque sí o si tenés que tener el comprobante de que alquilaste un hotel para que te dejen pasar”.

En cuanto a las ventas online con la modalidad “Comprá hoy, viajá mañana”, el empresario consideró que no es una buena alternativa, el porcentaje fue menos del 5%, sería medio irresponsable porque no sabemos cuándo vamos a poder cumplir. “Las empresas de turismo dependemos del turismo nacional, internacional, vender excursiones a Cafayate, a Cachi, obviamente no viene nadie. Sabemos que estamos en la pandemia, no hay turismo. No me imagino cómo será la vuelta, ya está perdido el año prácticamente”.

Los empresarios y trabajadores piden a las autoridades “que no hagan una mesa chica, que nos inviten a todos. Nosotros somos los que les destinamos el servicio al turista, en salta tenemos 200 empresas de turismo, al menos unas 140 alquilan un local y tener que cerrar, vivir el momento de sacar las sillas, el escritorio, te duele” concluyó en radio CNN Salta.