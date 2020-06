Crimen en 26 de Marzo: “Desde la esquina se nos reían y decían que ellos habían ganado”

Así lo manifestó María Tobares, tía del menor de 12 años que murió asesinado en ese barrio. Acusó a la policía de tener complicidad con las personas acusadas del homicidio y aseguró que la familia no tiene problemas con nadie.

En medio del dolor por la pérdida física de su sobrino, María Tobares, tía de Fernando, el menor de 12 años que fue asesinado anoche en el barrio 26 de Marzo, en la zona sudeste de la ciudad, apuntó contra los familiares de los detenidos y también contra la policía.

La mujer dijo a Canal 4 que pese a haber realizado un llamado en la policía y que se apersonaron al lugar, no hicieron nada. “Nos dijeron que vamos a denunciar, y mientras ellos hacían la denuncia, nos cobraron la vida de nuestro sobrino, le hacían tiros a quemarropa”, dijo.

En este sentido, aseguró que los acusados por el homicidio se burlaron de la familia luego de haberlo cometido. “Vinimos con la policía para que los detengan y desde la esquina se nos reían, se golpeaban el pecho y nos decían que ellos habían ganado, nosotros no tenemos problemas con nadie”, disparó.







Asimismo, desconoció saber los motivos del crimen y señaló a los imputados como “gente loca, problemática, apañada por una madre que hasta le escondió el arma de donde se realizaron los disparos”.

“Nosotros no somos de ningún club, nosotros solo pedimos justicia. La policía no nos protegió. La policía pasa y los saludan como chanchos amigos y nosotros somos los malos de la película, los niños no tienen porque pagar las locuras de ellos”, manifestó.