Cómo acceder a las tablets que Anses entregaría a jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH

El Ente nacional de Comunicaciones (Enacom) dispuso la ampliación del Programa Nacional de Acceso a Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para facilitar el acceso a tablets a los sectores más vulnerables, entre ellos algunos beneficiarios de Anses como quienes reciben Asignación Universal por Hijo (AUH), jubilados que cobren el haber mínimo y monotributistas .

El programa, que pertenece al Enacom, fue extendido con el fin de "posibilitar el acceso a equipamiento que contribuya a la inserción, integración y desarrollo social mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones de los sectores más vulnerables de la población a través de la entrega de tablets".

El programa fue extendido con el fin de posibilitar el acceso a equipamiento que contribuya a la inserción, integración y desarrollo social mediante el uso de las tecnologías de la información

Requisitos para obtener una tablet del Gobierno

Quienes deseen acceder a una tablet provista por el Gobierno deberán integrar alguno de los siguientes grupos:

-Beneficiarios de AUH con hijos menores de 18 años y que cuenten con la libreta de control de salud y educación de su hijo y beneficiarios de Asignación por Embarazo.

-Beneficiarios de pensiones no contributivas con ingresos mensuales brutos no superiores a dos veces el salario mínimo vital y móvil.

-Usuarios del Régimen de Monotributo Social .

-Jubilados, pensionados y trabajadores en relación de dependencia con una remuneración bruta menor o igual a dos salarios mínimos vitales y móviles.

-Monotributistas cuyo ingreso anual mensual no supere en dos veces el salario mínimo vital y móvil.

-Desempleados.

-Electrodependientes.

-Adultos mayores y mujeres que residan en zonas rurales y suburbanas de su municipio

Cómo se seleccionarán los beneficiarios

Hasta el momento no está implementada la modalidad para solicitar el beneficio y se estima que en los próximos días se difundan los pasos a seguir para acceder al dispositivo . Una vez que se firme el convenio entre la Anses y el Enacom, se establecería el trámite on line para obtener la tablet.

Por un lado, los organismos estatales realizarán el cruce de datos de los aspirantes que ya cuentan con un subsidio o haber mínimo y desean acceder al nuevo beneficio.

Por otra parte, en el caso de los adultos mayores y mujeres que residan en zonas rurales, serán los municipios los encargados de elaborar un listado con los posibles beneficiarios y reasignar los dispositivos que no fueron entregados, correspondientes al programa creado en 2018.



De acuerdo a la publicación en el Boletín Oficial, la ampliación del programa regirá mientras dure la emergencia sanitaria por el coronavirus.

Anses

La resolución del Boletín oficial sobre las tablets

La resolución 705/2020 de Enacom aclara que "en orden a optimizar el cumplimiento del programa que involucra a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad ante la pandemia del Covid-19 , es necesario redistribuir el remanente de dispositivo que no fueron entregados por falta de presentación de los beneficiarios, y, en consecuencia, ampliar los destinatarios del programa y hacerlo extensivo a nuevos municipios y/o otras organizaciones sociales, barriales y comunitarias con presencia en barrios populares".



Te recomendamos: Cómo consultar el segundo pago del IFE de Anses



La normativa abarca a los beneficiados por el decreto presidencial 311/2020, e incluye a las personas que quedan exentas del corte de servicios en caso de mora o falta de pago.





TAGS ANSES AUH