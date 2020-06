El Gobierno ayudará a Industriales con los sueldos, pero no con el aguinaldo

El Gobierno le advirtió ayer a los empresarios de la Unión Industrial Argentina (UIA) que mantendrá finalmente el esquema originario de cobertura del 50% del salario neto de los empleados en relación de dependencia de todas las compañías que demuestren una “sustancial caída en la facturación”, dentro del impacto negativo de la cuarentena.

Sin embargo, el sitio Ámbito hace hincapié que desde Nación se descartó definitivamente la posibilidad de que sea el propio Estado el que asista a las empresas privadas en el pago del aguinaldo.

Desde la Unión Industrial Argentina (UIA) le advirtieron ayer al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, que la situación de las empresas del sector sigue muy afectada por la pandemia de coronavirus, más allá de que ya la mayoría está habilitada para operar.

“Los representantes de la UIA manifestaron la importancia de que el Programa ATP continúe en el actual contexto de aislamiento social y caída de la actividad económica. Además, la UIA planteó la necesidad de profundizar e incrementar la oferta vigente en las líneas de financiamiento productivo”, señaló la entidad en un comunicado. Los empresarios le entregaron al funcionario una serie de propuestas para ampliar el crédito.

En cuanto al pago del sueldo de junio, los empresarios no saben cómo hacerlo, porque si bien el gobierno ya dispuso que se va a cambiar la forma en que se va a otorgar el ATP, priorizando empresas no esenciales en áreas bajo cuarentena, todavía no fijó las pautas. José Urtubey, uno de los miembros del Comité Ejecutivo, comentó cuando se le señaló el escenario complicado que atraviesan las empresas en el interior, que el funcionario prometió que “no se las va a desamparar”.