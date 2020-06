¿Querés emprender?, curso gratuito para invertir productivamente el IFE

Carolina Am, Subsecretaria de Participación Ciudadana, brindó detalles al respecto a través de radio CNN Salta. El curso se desarrollará de manera virtual, pero con cupo, este jueves 2 de julio desde las 17 hs.

Experiencias reales y voces conocedoras del emprendedurismo formarán parte de esta propuesta de la Subsecretaría de Participación Ciudadana. La misma busca orientar a la gente que desee capitalizar su ingreso familiar de emergencia con algún emprendimiento que pueda serles redituable.

En su paso por Regreso CNN Salta, Carolina Am, subsecretaria del área, explicó que el encuentro se realizará este jueves 2 de julio, desde las 17 vía zoom. Al tratarse de una plataforma online, existe un cupo de conexiones que es de 100 personas.

“Queremos contar experiencias reales donde se pudo emprender con este monto que pareciera chico para iniciar algo nuevo, pero se puede, siempre recordando que los 10 mil pesos es un monto orientativo”

“También habrá expertas que nos van a guiar en el tema y contar cómo hacer un proyecto: los costos, los precios de venta, y más”, explica Am, añadiendo que estas orientaciones servirán para incentivar el liderazgo adaptativo en estos momentos de incertidumbre en el mercado laboral. “Estamos guiándolos para que la persona pueda encontrar seguridad en ella misma y empoderar a la persona”, dice.







Reconociendo que el monto del IFE puede resultar insuficiente para ciertos emprendimientos, Carolina Am explica que esto no debe ser una limitación: “No hablamos, por ejemplo, de poner una carpintería, sino aprender a hacer un mueble, que al venderlo me permita hacer 2, y así”.

Según expresa la funcionaria, la idea es que la gente descubra que puede especializarse en algo, mejorarlo y seguir un camino que le permita hacer un camino formal con el producto. En este punto, Am indica: “El Ministerio de Producción dará una pequeña charla sobre los créditos a los que se puede acceder el día de mañana”, indicando que hay vías de incentivo con las que la gente puede contar.

“Hicimos alianzas con el sector privado, con distintos comercios que presentaron diferentes propuestas en rubros donde las personas pueden emprender. Con ellos los participantes podrán acceder a beneficios”

Como ejemplo, la subsecretaria de Participación Ciudadana explicó que por $7000 se podrá acceder a las máquinas y tintas que permiten iniciarse en serigrafía manual.





Público y recepción

Sin límites de edad, la convocatoria está abierta al público en general, aunque, como reconoce Carolina, son las mujeres quienes más interés mostraron en la capacitación. Cabe destacar que entre los voceros del curso, también destaca el cupo femenino.

De las 100 personas que podrán acceder al curso, ya se encuentran reservados 60 lugares por personas que van de los 16 a los 60 años, por lo que se recomienda a los interesados ingresar a la web del Gobierno de Salta para no quedarse afuera.

Si estás interesado en participar, hacé clic aquí y conocé toda la información.