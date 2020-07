Buscan que las mujeres tomen parte en la recolección de residuos en Salta

En septiembre finaliza el contrato con Agrotécnica Fueguina, encargada hace 10 años de la recolección de residuos entre otros servicios, con la municipalidad de Salta. En una mesa de trabajo, donde colaboraron concejales y especialistas, la intendencia elaboró el pliego de bases y condiciones para el llamado a licitación a nivel nacional.

Entre los puntos que se incluirían dentro del pliego de bases, se buscaría la incorporación del personal femenino a la labor de la limpieza de la ciudad capitalina y de la recolección de basura.

En diálogo con FM Aries el secretario del gremio de Camioneros en Salta, Jorge Guaymás, se refirió a este punto destacando “es muy importante la participación de la mujer”, dando su visto bueno que pueda concretarse su incorporación.

Así recordó que con anterioridad ya se buscó dar este paso, “dando una oportunidad inicial para la actividad de las mujeres en el barrido, en la recolección y hasta como chofer de los camiones” recolectores”, precisó.

Sin embargo preció en la necesidad de la preparación correspondiente. “Esto no es de un día para el otro, necesita una capacitación, queremos igualar su trabajo, su remuneración, igual capacitación para ellas, incorporación en un marco que sea digno, no de abuso, donde no se cobra una cosa y no otra”, aseveró.

Más de lleno al trabajo, Guaymás ejemplificó su eventual rol “en la peatonal, sería importante tener mujeres durante el día manteniendo la limpieza y cumpliendo un doble rol, que sea guía de la conducta en el manejo de la basura, que pueda explicar al vecino que no se la tira en el piso, que con su uniforme tenga el espacio que deba tener”, manifestó.