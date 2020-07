Alberto Fernández dialogará con gobernadores por videoconferencia

El encuentro virtual será a las 17:00. El presidente detallará la oferta de canje que el gobierno presentó el último domingo a los bonistas. No se descarta que puedan plantear tema IFE 3 y cuarentena.

En horas de la tarde, el presidente Alberto Fernández se volverá a reunir, de manera remota, con los gobernadores desde la quinta de Olivos. En la cumbre virtual, pautada para las 17 horas, sentará a su lado a Martín Guzmán, el ministro de Economía, cuya presencia será el eje de la charla.

Guzmán, según supo Clarín, detallará a los gobernadores la oferta de canje que el gobierno le presentó el último domingo a los bonistas para que, sobre esa base, las provincias ajusten sus propias negociaciones. La explicará, como dijo una fuente oficial, "en criollo".

Repetirá el mecanismo que usó a mediados de abril cuando, en aquella ocasión de manera presencial, anunció el perfil de la oferta a los bonistas. Desde entonces, entre idas y vueltas, el gobierno mejoró su oferta y busca, ahora, el cierre final.

No está previsto, a priori, que la reunión virtual incluya otra agenda que no sea la cuestión de deuda a pesar que hay otros temas en danza: uno de ellos, planteado por los gobernadores, tiene que ver con el IFE 3 para que se pague en todo el país y no solo, como anticipó Fernández, en las zonas con cuarentena estricta.

El tema cuarentena, que hace tiempo no se analiza en teleconferencia, también podría aparecer luego de que el COVID-19 tuvo un repunte a nivel nacional y se presentan nuevos focos como es el caso de Jujuy.

Fernández, además de Guzmán, estará acompañado por el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y por el ministro del Interior Eduardo "Wado" De Pedro, además del secretario General de la presidencia, Julio Vitobello.

Varias provincias, entre ellas Buenos Aires y Mendoza, avanzan con conversaciones con sus acreedores. Esto tiene que ver con el frente externo y las deudas tomadas en dólares con bonistas según ley extranjera.

En paralelo, el lunes, el gobierno enviará al Congreso el proyecto para la renegociación de la deuda en legislación local, que repetirá el modelo de oferta que se hizo a nivel internacional y que espera, ahora, señales de apoyo y algunos rechazos previsibles como del fondo BlackRock.