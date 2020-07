Brunetti dio una breve declaración en relación a la entrega de carne al Materno

Ante la investigación al Frigorífico Brunetti por la denuncia del Hospital Materno Infantil, el abogado defensor de la empresa, Raymundo Sosa, explicó por FM Aries que la misma fue breve. Presentaron un descargo por escrito y se pusieron a disposición de la Justicia respecto a la denuncia desde la gerencia del hospital Materno Infantil por carne en mal estado.

En tanto, por el hecho y en relación a la defensa que va a esgrimir Sosa, dijo que toda responsabilidad del frigorífico concluye con la entrega del producto.

"Un personal idóneo recibe y revisa. Ya no tiene responsabilidad la empresa".



Además el letrado cuestionó el hecho: "En el caso que se quisiera hacer algún análisis de la mercadería a posteriori, debería llamar a la persona que te lo entregó para que esté presente en la extracción de muestra".

Siguiendo en sus explicaciones dijo: "No sé si hay alguna posibilidad de que se le pueda imputar algún delito al señor Brunetti. Además dentro de las cosas que se dicen, dicen que se encontró carne de vaca, cerdo y pollo en mal estado. La carne de cerdo no sabemos de quién es, Brunetti no provee carne de cerdo y además no estuvo presente en los momentos en que se tomaron las muestras".







Recordó que otras veces el hospital rechazó mercadería y es en el momento de la entrega precisamente. En cuanto a los delitos, explicó que no pueden ser dolosos porque Franco Brunetti no preparó los pedidos de carne ni dio órdenes a su personal de hacerlo con carne en mal estado.

"Se le acusa con delito doloso o sea con intención, para que a Brunetti lo puedan acusar de estas cosas, o que él prepare los pedidos y ponga carne en mal estado, o que le dé instrucciones a los operarios para que pongan carne en mal estado. No hay causa contra Brunetti" concluyó.