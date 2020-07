El Senado provincial analiza el estudio del "dióxido de cloro" para combatir el COVID-19

Según se pudo conocer este producto "dióxido de Cloro" ya fue estudiado en distintas partes del mundo como la solución contra el COVID-19. Incluso días atrás, obispos de Ecuador le pidieron al presidente autorizar el dióxido de cloro para tratar la enfermedad. En Bolivia la gente, a pesar de no estar autorizado para la venta, hacen largas filas para comprar el producto.

Según diario El Tribuno, en Salta, Virginia Cinalli inició una movida sobre el uso de este producto, ella afirma que el tratamiento con dióxido de cloro es la solución contra el coronavirus. Por eso le pide a las autoridades locales que autoricen su uso y venta libre.

"No tiene ninguna contraindicación, hay gente que hace años lo toma para distintas dolencias, es un antes y un después, es la solución a todo, podemos recuperar la libertad que ahora no tenemos", planteó la mujer.

Según cuenta la mujer, en febrero se trajo de Buenos Aires el producto y unos días después de volver empezó con síntomas gripales, tomó un par de gotas y en tres horas se curó. Este grupo de personas que promueven en Salta el uso del dióxido de cloro se reunirán hoy en el centro para juntar firmas y presentar así una nota al arzobispo de Salta, Mario Antonio Cargnello para que éste interceda ante el gobierno y se pueda utilizar el producto, siguiendo lo que ocurrió en Ecuador.

Atento a toda esta movida, el senador provincial Guillermo Durand Cornejo presentó un proyecto de resolución en el que le pide a la ministra de Salud, Josefina Medrano, que en un plazo de cinco días informe si la Provincia realiza estudios científicos para evaluar la conveniencia de administrar este producto.

Anticipó que el proyecto será tratado y "aprobado" este jueves por la Cámara Alta. "He recabado testimonios de personas que están usando el dióxido de cloro y la verdad no dejo de sorprenderme. Los gobiernos y laboratorios del mundo no han dado respuestas y en su desesperación la gente trata de ver cómo hacer para protegerse", dijo.