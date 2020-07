Diputados aprobó la Emergencia Turística por 180 días en la provincia de Salta

El proyecto, enviado por el Ejecutivo Provincial, obedece a la caída abrupta en la demanda de servicios a consecuencia de la prohibición de ingreso al territorio nacional de personas extranjeras no residentes en el país. Hubo 52 votos positivos y 2 abstenciones.

En una nueva sesión de la Cámara de Diputados, que tuvo como particularidad que se llevó a cabo de manera virtual, se aprobó el proyecto enviado por el Ejecutivo Provincial que proponía declarar la emergencia del sector turístico en el territorio de la provincia de Salta por el plazo de 180 días, con posibilidad de prórroga por idéntico plazo.

La iniciativa, que contó con 52 votos positivos y 2 abstenciones, obedece a la caída abrupta en la demanda de servicios a consecuencia de la prohibición de ingreso al territorio nacional de personas extranjeras no residentes en el país, lo que impactó negativamente en la economía del sector y de todas aquellas actividades vinculadas como la hotelería, gastronomía, recreación, entre otras.







Entre otros ítems, la norma promueve la exención del pago del impuesto a las actividades económicas y del impuesto al sello para el período 2020, el diferimiento de los mismos conceptos en un cincuenta por ciento (50%) para el ejercicio del 2021, las suspensiones de diferentes cánones y permisos, y el asesoramiento y apoyo estatal para la presentación y tramitación de tarifas diferenciales ante las empresas de servicios.

Al respecto, Gustavo Pantaleón, diputado de La Caldera, manifestó su conformidad con el proyecto, tras entender que se trata de “una ayuda para la gente que hace bastante no puede generar ingresos de igual manera que lo venía haciendo antes”. “El Estado deja de percibir ingresos pero es importante ayudar a los sectores”, sostuvo.

Seguidamente, Franco Hernández, representante de Gral. San Martín, redobló la apuesta y señaló que “sería bueno que sea por más de 180 días, ya que las alícuotas del sector son muy grandes”. “Hay mucho debate por delante en lo que se refiere a materia fiscal en Salta, ya que si bien hacemos un parche por 180, la presión impositiva provincial es muy alta”, dijo.

En tanto, Claudio Del Plá, referente del Partido Obrero, consideró que la iniciativa es positiva pero incompleta, razón por la cual prefirió abstenerse. “Estamos hablando de solo un beneficio impositivo, no aborda temas de fondo, hay que atender más factores, además no distingue a los beneficiarios que podrán percibirlo, por lo que puede haber grandes empresas que puedan recibirlo, ya que no todos tienen la misma espalda”.

Por último, Baltasar Lara Gros, del departamento Orán, consideró que se trata de un alivio por lo menos en este año para los trabajadores y empresarios del sector. “Si bien el turismo se centra en determinados puntos de la provincia, en toda Salta la gastronomía brinda muchos puestos de trabajo”, finalizó.