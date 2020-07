Al contrario de lo recomendado, corralones salteños no atienden de otra forma que no sea presencial

Cuando desde todos lados se recomienda no salir de casa, o evitar en lo posible circular, el rubro de los corralones en Salta muestra poca preparación o predisposición a la atención o consultas que no sea ir al local.

Es curioso que a esta altura, cuando todos los rubros desarrollan canales de venta digital, o instrumentan formas de atención para evitar que las personas vayan hasta el local, los corralones en Salta se muestran poco adecuados a la realidad y a la modernidad.



Parece ser que hay que ir con la libretita y la lista en papel, ver si el día corresponde a la terminación del DNI para ser atendidos, y comerse largas colas, porque los corralones salteños, en su mayoría, no quieren, no tienen o no les interesa atender a la gente, ni siquiera por teléfono.

Según un relevamiento hecho por InformateSalta, es la situación de la gran mayoría de comercios de este rubro, habilitado a trabajar en época de pandemia, pero que no prioriza el cuidado de la salud de los clientes.



Ni que mencionar que en ningún caso, ni un corralón tiene una web con un listado de productos medianamente completo o con lista de precios actualizado para evitar la consulta o concurrencia física.





Veamos caso por caso, algunos de los que pudimos conocer:



En Sansone Materiales , cuando uno llama dicen que no pueden atender o dar precios por teléfono porque están atendiendo a los clientes que van al local.



En el Corralón El Amigo : no tiene en su web un teléfono de contacto.





atienden por teléfono solo si la consulta es hasta por 3 productos. Corralón Chacabuco: el único de los consultados que mostró predisposición a dar precios por teléfono.

Es curiosa esta situación ya que desde que empezó la cuarentena, se fomentó e incentivó el uso de medios digitales, teléfono o WhatsApp para evitar salir, pero parece ser que en el caso de este rubro, desprecian las recomendaciones hechas por todas las autoridades.