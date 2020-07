Orán solicita un laboratorio para detectar casos de COVID-19

A medida que avanza la pandemia, surgen nuevas necesidades para su prevención, detección y tratamiento. En este sentido, InformateSalta dialogó con el Senador Juan Cruz Curá, quien explicó que, en un hecho histórico, los siete legisladores del departamento de Orán se pusieron de acuerdo en la voluntad de solicitar un laboratorio para detectar casos de COVID-19.

El senador Curá llevará este pedido ante la Cámara de Senadores, e indicó que los diputados por el departamento harán lo mismo el próximo martes. La solicitud va dirigida al COE provincial y al Ministerio de Salud para que contemple las posibilidades de tener un centro de testeo en el norte provincial.

“En el caso de tener este laboratorio se descomprimiría el trabajo que deben hacer en el Papa Francisco. Así como se pidió antes a nivel nacional para hacerlo en la provincia, ahora pedimos a provincia que contemple la posibilidad de hacerlo en el interior”

“Esto surge pensando que la curva posiblemente vaya en ascenso y tener el centro de detección sería muy importante para los 6 municipios de Orán y los departamentos de Rivadavia y San Martín”, señaló a InformateSalta el legislador. Por ello, vienen manteniendo reuniones y conversaciones con las autoridades y el COE departamental.

En este sentido, el senador Curá agregó que el municipio cuenta con el personal humano necesario para darle funcionamiento a este laboratorio. “En Oran existe el laboratorio de enfermedades tropicales que es un ícono para la detección de dengue y chikungunya. Contamos con el personal disponible para poder tener este tipo de testeos y sería de gran ayuda para la provincia”, amplío Curá.

Móviles policiales

Sumándose al pedido que hará el senador formalmente en la jornada de hoy, Curá detalló a InformateSalta que elevará otra solicitud, pero en el marco de la seguridad del municipio.

En este caso, se trata de la gestión para ampliar la flota de móviles policiales del departamento de Orán: “La situación muestra que la policía no tiene la cantidad de móviles que necesita y los que tiene no están en condiciones. Los recursos para repararlos no están llegando y queremos acompañarlos con nuevos móviles”, explicó el legislador. Este proyecto también será elevado al Senado de la Provincia.