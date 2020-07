Durand Cornejo destacó los controles de mineras en la lucha contra el coronavirus

Durante el debate legislativo de senadores, Guillermo Durand Cornejo, destacó los controles que llevan adelante las empresas mineras que trabajan en Salta en medio de la pandemia del coronavirus y deseó que puedan seguir al frente de sus actividades.







“Con mis colegas tenemos la preocupación en relación a la población, los trabajadores incluso de la minería. Quiero hacer hincapié en que ojalá la minería siga al frente y no nos abandone porque en nuestro país no hay quien tenga esos capitales que mueven y pueden dar trabajo a tantísima gente, sobretodo en nuestra provincia. No dejemos pasar por alto que es importantísimo tener quien dé empleo”.

En ese contexto contó sentirse sorprendido al saber que las mineras tienen “más exigencias que el propio Estado, si alguien quiere hacerse un PCR no tienen a donde ir, pero de acuerdo a lo que yo escuché los establecimientos mineros deben hacerle el hisopado y testeo a cada uno de sus empleados cada vez que entran y salen; y para mí eso es sorprendente”.