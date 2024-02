Outes habló de desigualdad y falta de federalismo de parte del gobierno nacional

En la sesión en donde se aprobó la ley Ómnibus en general con 144 votos positivos, el diputado Pablo Outes representando al frente Unión por la Patria, se mostró disconforme con la desigualdad y la falta de federalismo de parte del gobierno nacional.

“Estoy convencido que el camino que la Argentina tendrá que llevar adelante para salir de esta situación de crisis no solo es necesario tener elementos los técnicos y cuánticos que el presidente menciona ajuste, no emisión, creo que la nación para salir adelante es fundamental que inserte una mesa de concertación y diálogo político”.

En su manifestación continúo diciendo que este gobierno no reconoce sus errores: “Seguí a los países que tuvieron la capacidad de superar sus instancias y he tomado nota que lo hicieron sobre la base de reconocer los errores mediante una mesa de acuerdo, de entender los caminos que había que seguir a futuro para no volver a cometerlos, me cuesta interpretar al gobierno actual cuando no acepta las ideas distintas es un elemento de cuestionamiento”.

“La descalificación de la idea, la intolerancia a la diferencia política, los aprietes a los gobernadores que hemos venido teniendo, la búsqueda del sometimiento de las provincias en función del ahogo financiero para poder tener acuerdos políticos, no son buenos síntomas de un Argentina que quiere dejar atrás una etapa de postergación y mirar un camino de crecimiento sostenido”.

Luego le dejó claro un mensaje al presidente Javier Milei: “Es fundamental señor presidente, porque le toca la responsabilidad que deje el egoísmo y tenga la grandeza de llamar a la mesa concertación, que convoque a los gobernadores porque la paz es el único camino para que un país salga adelante”.

“Con este gobierno las provincias del interior vemos silenciosas como nuevamente el federalismo nunca pasa a los hechos concretos y es solo un hecho enunciativo, la desigualdad de posibilidad han llegado para quedarse no solo en las provincias desde el norte al sur sino también de las personas que nacen en este país que no tienen las mismas posibilidades”.