El senador Cruz contra el cierre de Agricultura Familiar: “La Pachamama se lo va a cobrar”

En la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, se vivió un momento emotivo cuando el representante del Departamento Iruya, Walter Cruz, pidió la palabra para referirse a la importancias que tiene el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) en Salta.

Las palabras del legislador fueron motivadas por el anuncio del gobierno nacional que tiene intenciones de avanzar con su cierre. Se debe destacar que en la Provincia trabajan 48 técnicos que brindan asistencia en 19 departamentos.

"Cuando veíamos las noticias y por ejemplo decía el vocero presidencial que cerraba el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena debido a una profunda remisión de datos desoladores, decía que era un antro donde se desempeñaban supuestamente militantes kirchneristas", comenzó diciendo Cruz.

En este sentido, muy firme, continuó: "Decía que de cada 10 argentinos, 10 desconocían que era la agricultura familiar y entonces no queda otra que darle algunos datos y consejos, se los voy a dar yo que vengo de los cerros".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de InformateSalta (@informatesalta)

Entre los datos que soltó Cruz se destacan:

"El sector productivo de la agricultura familiar comprende en la Provincia de Salta, entre 8.000 y 10.000 familias que nosotros llamamos unidades productivas. Se traducen alrededor en alrededor de entre 150.000 y 200.000 familias en todo el país"

que nosotros llamamos unidades productivas. Se traducen alrededor en alrededor de entre 150.000 y 200.000 familias en todo el país" "La cantidad de explotaciones agropecuarias en mano de pequeños agricultores en la provincia representa el 73% de la explotación y ocupan un 12% de la superficie en producción"

"La pequeña producción aporta el 53% del empleo utilizado en el sector agropecuario nacional mientras que en Salta constituye el 64% del empleo rural permanente y el 20% del empleo rural transitorio"

y el 20% del empleo rural transitorio" "La agricultura familiar integra cadenas de interés para las economías regionales. en Salta aportan el 11% del valor bruto de la producción"

En un tono más duro contra los que buscan el cierre del organismo, comentó: "Yo le comento que más del 80% de esa comida que todos los días comen viene de la agricultura familiar porque de los grandes cultivos, los monocultivos, nada queda acá apenas una miserable retención".

"Tenemos que ver como este programa sigue, como este acompañamiento sigue, porque es útil", pidió a sus compañeros en la Cámara Alta.

Este tema, "yo no la cuento porque me dijeron, o me pasaron un video, yo la cuento porque desde el 2007 hasta el 2012 fui técnico de la Secretaría de Agricultura Familiar y me tocó ser antes de que venga a este Senado ser el coordinador".

Al funcionario se le llenaron los ojos de lagrimas, "por eso es que me duele más que a cualquiera esta política de discriminación, de menosprecio a los que menos tienen, ojalá, la Pachamama se los va a cobrar. Yo sé que la Pachamama se los va a cobrar a aquellos que están haciendo todo esto a los que menos tienen, muchas gracias Señor Presidente".