Con frazadas y durante varios días, la gente duerme afuera del Banco Santiago del Estero

Se podría decir que es una “figurita repetida”, que por más que se busca no conseguirla, sigue apareciendo una, otra y otra vez: son las largas filas afuera del banco Santiago del Estero, donde la gente ya no solo permanece horas en las mismas, sino ya hasta días.

A través de un móvil del canal Multivisión Federal, los usuarios comentarios que eran beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), quienes no logran tramitar su cuenta del CBU mediante el sistema online, no quedándoles más remedio que pedirlo presencialmente

Sin embargo, los beneficiarios tendrían que esperar varios días para poder intentar obtener su cuenta, dado que la sucursal otorga pocos números para la atención, situación que ha llevado a estas personas a que vayan a la tarde de un día a instalarse en la fila, pernoctar en medio del frío de julio, esperando poder concretar la cuenta al día siguiente.

“Intenté hace un mes tener el CBU, no me sale y por eso vengo a hacer el trámite personalmente”, señaló un usuario quien afirmó que “no me toman los datos” virtualmente. Otra persona contaba que había llegado “a las 17 horas (del jueves), vengo a hacer el CBU para cobrar el IFE, nos dicen que llenemos los datos en la página y no se puede hacer de ninguna manera”, relató agregando que es la tercera noche que amaneció afuera del banco.

Mantas, frazadas, termos con bebidas calientes, gorros, guantes, camperas gruesas, son parte de la escena, que se aprecian acorde va amaneciendo pero con el frío sin ausentarse del centro capitalino.

Al respecto de este panorama el medio televisivo dialogó con Susana Aramayo, titular de Anses, quien aclaró que “lo que tiene que hacer la gente es entrar a la página de Anses, elegir la tecla verde del IFE para consultas, el que lo tiene aprobado le sale una opción para elegir el medio de pago, ahí pone el banco”.

A esto sumó que “todo eso deben hacerlo con la clave de identificación, el usuario tiene que haber generado su clave para la atención virtual”, tratando de despejar las complicaciones que llevan a estas filas, que tristemente ya son escena cotidiana en Salta.