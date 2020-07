El contundente descargo de Denise Dumas contra Marcela Coronel

El conflicto entre Denise Dumas y Marcela Coronel fue de mal en peor. Todo comenzó con un cruce al aire en Hay que ver, por El Nueve, que desencadenó la renuncia de la periodista al programa. La conductora manifestó su sorpresa ante esta decisión y aseguró que su compañera nunca tuvo intenciones de solucionar el conflicto, publicó MZD Online.

Todo comenzó el 10 de julio pasado, cuando Denise y Marcela debatían si era correcta la decisión del Gobierno Nacional de flexibilizar la cuarentena en el AMBA. La conductora mantuvo una postura firme a favor de la apertura, mientras que la periodista se opuso.

Ante esta situación, Denise manifestó su enojo por cómo se manejó su -ahora- ex compañera, en diálogo con el ciclo radial Por si las moscas por radio La Once Diez.

"Estoy en medio de un lugar muy doloroso. Para mí fue un debate televisivo más", aseguró la esposa de Campi. En ese sentido, explicó: "Nunca en la vida me pasó esto, además es una persona que conozco hace diez años. Cuando terminó ese programa yo arranqué el fin de semana y nunca me enteré (del enojo de Marcela). Nadie habló conmigo. Nunca. Ella no levantó el teléfono ni siquiera para decirme ‘no me gustó’. Estoy muy triste con esto".

"La verdad es que yo recontra disfrutaba debatir porque me encanta, sabiendo que la persona que tengo enfrente y yo somos buenas personas y queremos debatir una idea. Estamos debatiendo sobre la cuarentena del país, no es nada personal. Hay gente que puede pensar como ella o como yo, o como ninguna de las dos. Lo que sé es que jamás tuve la intención de hacerle mal", dijo.

"Le pido a la gente que vea ese debate y digan si la maltraté o la humillé. Es un debate más. Si ella no decía nada no lo levantaba nadie porque la realidad es que de estos debates hay 25 por día. Me parece que nos estamos subiendo a una locura. Te puede molestar algo pero nunca insulté y, además, estaba desde mi casa hablando sobre mi propia voz con dos minutos de delay, tengo que hablar fuerte para entender qué tono le estoy poniendo a lo que digo, es muy difícil", declaró, dejando en claro que todo lo que hablaron fue lo que se vio al aire.

Recordemos que tras el polémico cruce, Coronel hizo un fuerte descargo contra la conductora del programa ante los medios. "Seguí con mi postura y me dijo que no podía hablar porque tengo la panza llena y no sé lo que digo. Y para mí ahí se termina el debate. Frente a una discusión todos podemos tener una mirada diferente, pero queda invalidada cuando del otro lado hay alguien que, sin poder argumentar lo que dice, te ataca en tu vida personal", señaló la ex panelista en diálogo con La Nación.

La conductora lamentó que Marcela no se haya comunicado con ella para aclarar la situación y que haya preferido hablar con los medios. "Si a mí me molesta algo que ustedes me dicen, yo les digo ‘mirá, la verdad que esto me dolió, lo podemos aclarar porque creo que quedé mal parada. Laburo hace un montón de años y no tuve problemas con nadie", les dijo a los conductores del ciclo radial, Moskita Muerta.

"La renuncia de Marcela no tiene nada que ver con esto, es la gota que rebalsó el vaso. Hay toda una parte de la que yo no me puedo hacer cargo. Yo le puedo decir ‘Marce, quedate’, que ponga las condiciones que quiera, que hable ella, no la interrumpo. A mí me parece que es un momento de locura para perder un laburo", dijo.

Si bien manifestó su dolor por la pérdida del trabajo de Marcela, no ocultó su enojo por esta situación: "Es una locura hasta dónde escaló esto. Sin hablar nunca, sin decirme ‘che, Denise, estoy re caliente’. ‘Marcela, explicame y solucionémoslo’. Nada. ¿Maltrato y humillación? Estamos todos locos, yo no lo puedo entender. A mí también me encantaría dejar el laburo. Hay quienes pueden y quienes no. Yo no puedo. Ojalá que no renuncie, que se quede en las condiciones que quiera, no nos vamos a ver... Llegó un momento que me hizo muy mal porque ella habló con la prensa y no conmigo… Ella no quiere solucionar nada".