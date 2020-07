Mario Palacios se jubila y SAMEC despide a un guerrero infranqueable

El histórico representante del Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes cumplió sus últimas horas de función frente al organismo al que le dio una gran parte de su vida, siempre comprometido con la misión de la institución, publicó El Expresso.

La noticia a muchos le tomó por sorpresa porque hasta hace poco se había fijados objetivos a corto y mediano plazo. Su lugar será ocupado por el asesor operativo de la cartera sanitaria provincial, Fabián Argüello. Palacios se desempeña al frente del SAMEC desde hace más de 20 años, cuando el entonces gobernador Juan Carlos Romero le dio su confianza para que se haga cargo del sistema de emergencia más importante de la provincia.

Su labor fue tan efectiva que directores de SAMEC de otras provincias vinieron a Salta a interiorizarse sobre su metodología de trabajo. El ex gobernador Juan Manuel Urtubey lo reconfirmó en el cargo, incluso el actual gobernador, Gustavo Sáenz, confió en él.

Reflexiones

Al respecto de su jubilación InformateSalta dialogó con el doctor Palacios quien no ocultó su congoja al tener que adaptarse a la palabra "jubilado", tras una vida dedicada a la atención médica del prójimo, socorrer a los salteños y esforzarse al máximo en cada situación que los requieran.

"Son 26 años y 9 meses, ingresé al Samec y me voy del Samec, soy el primero aquí que hace toda su carrera y su gestión (en la entidad) y me jubilo como su director general, eso me sorprende, fue toda una vida", reflexionó.

En cuanto a la institución, el profesional la definió como “mi segunda casa, estoy agradecido con muchísima gente, conforme con todos los profesionales, personas, tengo muchísimos recuerdos lindo con toda la gente que me acompañó” en estos años, manifestó.

El doctor aprovechó para agradecer a InformateSalta y a los medios colegas por “siempre acompañarnos, estuvieron a la par de la información” cuando las emergencias tuvieron lugar. “En lo personal y profesional, tengo recuerdos positivos con toda la gente que pasó, reitero mi agradecimiento”.

¿Qué lecciones dejan estos años para compartir? Palacios resumió “dedicación, sencillez, el concepto de solidaridad y empatía, amor al prójimo y por supuesto la capacitación técnica en la atención extrema, decir un ‘buen día’ puede cambiar todo”, concluyó.