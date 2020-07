¿Y los controles? Bagayeros continúan cruzando desde Bolivia por pasos ilegales

Las fronteras del norte son unos de los puntos más débiles en la lucha por evitar el ingreso de personas infectadas con coronavirus, sobre todo teniendo en cuenta el exponencial crecimiento de la curva de contagiados y muertos en Bolivia.

Si bien donde distintas fuerzas de seguridad y el Ejército Argentino controlan el paso de personas frente a la pandemia del coronavirus, las acciones son claramente insuficientes ya que es frecuente el paso de bagayeros hacia nuestra provincia.

En una entrevista con medios locales, el comandante de la V Brigada de Montaña, Mariano Castelli disipó dudas respecto al accionar del Ejército. "En un trabajo interagencial, todos estamos de alguna manera en el despliegue, pero reitero, nuestra tarea en particular no somos fuerzas de seguridad somos fuerzas armadas. No son nuestras tareas, el control de los pasos clandestinos".

Lamentablemente las personas continúan con el tránsito clandestino por el río Bermejo, que por estos días tiene un cause muy bajo, razón por la cual es propicio para trasladar todo tipo de productos del vecino país, olvidándose que Bermejo tiene circulación del virus y más de 100 casos positivos de Coronavirus.

En las últimas horas se han viralizado más fotos donde se muestra la irresponsabilidad de aquellos inescrupulosos que, sin importante los controles o la situación epidemiológica, se esfuerzan para seguir traspasando los límites internacionales.

En medio del agua y con bolsas de mercadería a cuestas en sus espaldas, atraviesan la frontera. Como se logra divisar en las imágenes, no son pocas las personas que sigue infringiendo el cierre de los límites entre países y perjudicando el accionar de las Fuerzas, por mantener el resguardo de la pbolación.