El Ejército en la frontera solo brinda tareas de apoyo a las fuerzas de seguridad

El comandante de la V Brigada de Montaña, Mariano Castelli, disipó dudas respecto a su accionar en la sociedad y puntualmente en el Norte. Solo informan, no tienen facultad para detener o utilizar sus armas.

A fin de aclarar la situación que se vive en la frontera norte, donde distintas fuerzas de seguridad y el Ejército Argentino controlan el paso de personas frente a la pandemia del coronavirus, en este marco Multivisión dialogó con el comandante Mariano Castelli quien disipó dudas respecto a su accionar.

"En un trabajo interagencial, todos estamos de alguna manera en el despliegue, pero reitero, nuestra tarea en particular no somos fuerzas de seguridad somos fuerzas armadas. No son nuestras tareas, el control de los pasos clandestinos".











El Comandante citó un el articulo 27 de la Ley de Seguridad que regula normas sobre la acción de la fuerza de seguridad, que le corresponde a la Policía, Prefectura, Gendarmería Nacional. "No quiere decir que nunca de alguna manera trabajemos en cuestiones de seguridad. Vamos a trabajar cuando sean superadas todas las fuerzas de seguridad precisamente" explicó.

Consultado por el paso de ciudadanos bolivianos por un desagüe días atrás y de cual sería su accionar en tal caso, el Castelli dijo que esto si les sucediera ellos le informarían a las fuerzas de seguridad que son las que deben tomarán las medidas en tal sentido.

Insistió en que la tarea del Ejercito es de contribución a las Fuerzas de Seguridad en la defensa.