El peluquero del Portal de Salta está dentro de los “falsos positivos” de COVID-19

El trabajador de Cattaneo Peluquería que semanas atrás fue diagnosticado con coronavirus y eso desencadenó en una activación del protocolo dentro del Portal de Salta, está dentro de los “falsos positivos” diagnosticados en el Hospital del Milagro, según denunció la propietaria del local Graciana Ulivarri.

En diálogo con La Tarde de Radio 10, explicó que tuvo que pagar un hisopado en un laboratorio privado porque “el tercer estudio que le realizaron el 24 de julio desapareció de los reportes del Hospital del Milagro. Tengo los mensajes de Whatsapp donde me avisaron”, denunció.

Ante la gravísima situación habló con la gerencia del hospital y tras pagar 8000 pesos en un laboratorio privado lograron hacerle el hisopado y una muestra de sangre, “ambas dieron negativas, mi peluquero nunca cursó la enfermedad”, aseguró.







Lamentablemente y por razones que ella desconoce el joven sigue internado en la Escuela ARA Belgrano, al lado del Hospital Papa Francisco y tras pedir que le den el alta le contestaron que no era posible por protocolo.

“Mi peluquero permanece aislado e internado desde el 21 de julio, nunca tuvo síntomas, pero entró en aislamiento el 6 de julio tras mantener contacto con su cuñado, quien trabaja en el Hotel de la Liga, donde una empleada dio positivo en COVID-19”, explicó.

Dijo que el primer hisopado le dio negativo, pero el segundo fue positivo. “El 24 de julio le hacen el tercer hisopado y me dijeron que el resultado iba a estar en 48 horas. El domingo me comunico con el hospital en medio de la locura de los falsos positivos. Me dijeron que los resultados iban a estar el lunes; me volví a comunicar y de nuevo me dijeron que no estaban me preocupé y pedí hablar con un supervisor pero me respondieron que en realidad el estudio no figura en los registros”.







La mujer dijo que al recibir esa respuesta “moví cielo y tierra para que ingrese un laboratorio privado a tomarle la muestra y logré que le saquen sangre, esto fue ayer a las 13, hoy me entregaron el resultado, ambos son negativos”, aseguró.

La situación encendió las alarmas ante la posibilidad de nuevos errores en los resultados. La mujer aseguró que ya comunicó la noticia a la gerencia del Portal de Salta y a todos sus clientes para llevarles tranquilidad.