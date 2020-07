Tartagal: Tuvo a su bebé hace 5 días, pero aún no puede conocerla

Laura, una madre de Mosconi, denunció que tuvo a su bebé en el hospital de Tartagal pero por una anemia se lo llevaron para atenderla y desde entonces no dejan que la vea. Su testimonio.

Una desesperante situación es la que estaría atravesando una joven madre del norte salteño, quien denuncia que tuvo a su bebé en el hospital de Tartagal, pero que se la llevaron para ser atendida, no la volvió a ver hasta entonces.

La madre de llama Laura, quien en diálogo con La Cruda NN, señaló que tuvo a su bebé “hace cinco días y no me dejan verla, nos discriminan porque dicen que somos de (General) Mosconi”, resumió.

Según comentó el domingo ingresó al hospital tartagalense por la tarde cuando “tuve a mi bebé por emergencia, tuve desprendimiento de placenta previo”. A esto agregó a su bebé le diagnosticaron anemia y la llevaron a Neonatología pero “desde ahí que no la volví a ver, no la conozco”.

Si bien ella ya le dieron el alta, por más que habría intentado entrar al hospital a ver su bebé, ella asegura que en el lugar los profesionales les niegan el acceso. “Dicen que (a) todos los que vienen de Mosconi o de Pocitos los aíslan, el jefe de Neo me dice que directamente nos aíslan, ni tomarle una foto pude, no conozco a mi hija”.

También dijo que, en vista a esta situación, habría solicitado que le practiquen el hisopado pertinente pero “los médicos me dicen que no me lo pueden hacer, que las madres los podemos contagiar (…) que quienes pueden pasar son los de acá (por Tartagal), cuando tienen más coronavirus que en Mosconi”, espetó.

La joven concluyó comentando que quiso entrar otra vez al hospital este jueves, donde nuevamente le habrían vuelto a negar el acceso. Así, reclama que la dejen ver su hija recién nacida.