Oscar González Oro: “Estoy harto de estar en casa, el día que pueda me voy a Uruguay”

Enojado con la situación actual de la Argentina, Oscar González Oro hizo fuertes declaraciones acerca de la gestión del presidente Alberto Fernández.

"El día que salga, me cruzo el charco y me voy a Uruguay. De eso no tengo dudas, el día que se pueda. Y haré la radio desde allá. ¿Si es lo mismo? Ya estoy harto de estar en casa, ya no sé qué inventar. Me iré el día que se pueda y me quedaré allá hasta que pase todo. Obviamente, volveré", expresó en una entrevista con el programa de radio Agarrate Catalina.

El periodista se mostró desilusionado con la gestión de Fernández: "Cuando él asume, yo estaba invitado a la asunción pero no fui. Le mandé un WhatsApp largo, yendo a la radio y le dije ‘es probable que pierda a un amigo pero gane a un buen presidente, lamento no poder ir’. Y, en verdad, perdí un amigo y no tengo un gran presidente todavía. No lo veo, ojalá que aparezca. Yo le deseo éxito porque soy argentino hasta la médula, tengo siete generaciones de arcgentinos sobre mis hombros. Quiero que le vaya bien, pero me parece que están peleando por espacios de poder muy chiquitos, por egoísmos, por internas partidarias".

"Estamos en medio de una reforma judicial que la podríamos hacer en enero, en febrero, en diciembre, cuando pase todo. No es urgente la reforma judicial. No sé por qué hoy en plena pandemia, con la gente encerrada, se le ocurre al presidente mandar el proyecto para reformar la Justicia. ¿Hay que reformarla? Sí, pero también hay que arreglar el Palacio de Justicia que se cae abajo, los Tribunales dan asco, hay expedientes tirados en los baños de los juzgados, se siguen usando los expedientes a mano. Hay que meter la tecnología también en Tribunales, no se trata de cambiar jueces y nada más. Hay que hacer una reforma integral", agregó.

Igualmente, admitió que "de vez en cuando" habla con el presidente: "La última vez medio se enojó porque le dije que me sentía defraudado, en tanto y en cuanto no se estaba haciendo lo que se dijo que iba a hacer. Le dije: ‘Alberto, está conversación no me está haciendo bien, prefiero dejarlo acá’. Hay cosas que hace bien y lo felicito, le mando un WhatsApp con un aplauso, no quiero invadir demasiado. Me pareció bien lo de la fibrosis quística, una campaña en la que intervine, presioné e hice mucha difusión. Eso me parece bien, pero me parece que no se están jugando los temas concretos de la gente". /Pronto