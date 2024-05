Tini Stoessel anunció su retiro de la música y rompió en llanto: "Ya no quiero volver a..."

En el marco del último show que brindó en el Club Hurlingham, Tini Stoessel sorprendió a todos y entre lágrimas, anunció que se retirará de la música.

“Es el último show y quiero agradecerles una vez más porque me hizo muy feliz estar arriba del escenario otra vez. También me hizo más feliz estar arriba de un escenario pero siendo sincera con ustedes, con mis sentimientos, con todo lo que me estuvo pasando”, deslizó.

Sobre el final del espectáculo, la cantante abrió su corazón y expresó: “Ya no quiero volver a ser esa Martina que tenía miedo de hablar, a esa Martina que tenía miedo de contar ciertas cosas, así que decirles que nunca es tarde para decir lo que uno siente o tiene ganas de ser, nunca es tarde, ni la edad ni nada de eso”.

“Pasaron estos cinco shows y espero el año que viene poder volver a vernos, los voy a extrañar un montón. Lloro de emoción y no quiero pedir perdón por llorar, porque está bien”, cerró desbordada.