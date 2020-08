La adhesión a la Ley Nacional del Síndrome de Asperger consiguió media sanción

En la jornada de ayer tuvo tratamiento un proyecto de autoría de los diputados Mónica Juárez y Luis Albeza que proponía avanzar sobre la adhesión de la provincia a la Ley Nacional del Síndrome de Asperger. El mismo surgió luego de haber mantenido reuniones con la Asociación Asperger Salta, la Liga Asperger Salta y la Unión Federal Asperger en relación a la necesidad de generar una normativa para la provincia.

La jornada tuvo momentos de gran emoción tanto por parte de la legisladora autora del proyecto, como así también por parte de las diferentes familias que se acercaron al Palacio Legislativo con pancartas y banderas apoyando el proyecto de ley.

“Lo siento muy personal al proyecto porque atrás de esto hay muchas historias de familias y personas que me contaron sobre su día a día”, expresó Mónica Juárez emocionada por lo vivido ayer. “Sentí que se necesitaba legislar por el Asperger, siendo diputada o no, esto me trascendía por eso hablo de que mi militancia viene mucho antes de llegar a esta banca”, añadió.

“Es una ley transversal a todos los partidos políticos, a todas las localidades que cada diputado representa porque en todos los partidos y lugares van a encontrar familias que están en esta misma lucha buscando contención en esta ley”

Dentro de la ley se contempla dejar establecida la fecha de cada 18 de febrero como “Día del Síndrome de Asperger". Al respecto, Juárez señala: “La fecha le da pertenencia y visibilidad. Es por eso es importante tener un día”.

Ahondando más en el proyecto, el mismo contempla declarar de interés prioritario de la Provincia de Salta las políticas públicas en relación a la detección temprana del síndrome en cuestión y del Espectro Autista.

Para ello se solicita implementar medidas conducentes a la elaboración de un Programa, un Registro, así también como la realización de actividades y campañas para la visibilización. “Esta ley habla de un interés prioritario de la provincia con políticas públicas, es algo necesario y marca un lineamiento político importante”, explicó la diputada Juárez.

Si bien las sesiones de la Cámara de Diputados continúan en formato virtual, la gente salió a las calles a apoyar el proyecto de la legisladora. “Hay mucha gente que necesita sentirse contenida con este tema”, anticipó Juárez y esto quedó reflejado en las postales que muestran a distintas familias y asociaciones con pancartas y banderas dando su apoyo a una ley que llega para darles entidad y prioridad.