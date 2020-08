Alerta: Dio positivo a COVID-19 un chofer de SAETA

Miguel Barrera, secretario de la UTA, confirmó que se trata de un trabajador de la empresa Transal, que no prestaba servicios desde el pasado 26 de julio. Investigan contactos estrechos.

Tras dos días caóticos en cuanto a casos positivos, se supo que un chofer de SAETA, de 46 años, que presta servicios en el corredor 4D de la empresa Transal, dio positivo a COVID-19.

Al respecto, Miguel Barrera, secretario de la UTA, en DNI Salta, explicó que el hombre de 46 años permanece internado en el sistema de salud privado. “Se hizo el examen el pasado 3 de este mes, entró con síntomas y le confirmaron hoy que dio positivo”, sostuvo.

Asimismo indicó que desde SAETA ya tomaron cartas en el asunto y trabajan para determinar la trazabilidad. “Estamos hablando con todos los compañeros para ver quienes estaban en contacto”, sostuvo.

No obstante, detalló que el chofer no prestaba servicios desde el día 26. “Dios quiera que no haya contagiad a ningún compañero”, dijo.

Por último, indicó que le repetirán el estudio en las próximas horas. “Estuve conversando con él, se encuentra mal anímicamente, lo bueno es que no se encuentra en terapia, no está en estado crítico, pero está en una habitación aislada en el sanatorio”, finalizó.

