Tartagal: La gente no se cuida porque cree que la pandemia es un fraude

InformateSalta dialogó con un comunicador de Tartagal para conocer cuál es la sensación de los ciudadanos frente al creciente número de casos y la confirmación de un tercer fallecido. ¿Hay miedo, hay preocupación, o predomina el relajamiento?

“Hay opiniones divididas, mucha gente entiende que el virus es casi inofensivo, la mayoría de los casos positivos de Tartagal no tuvieron ningún síntoma y ya se recuperaron. Muchos sienten que si bien el virus es real, existe, pero que todo lo que se ha creado en torno a la enfermedad es un fraude. Pero también están las personas que están muy preocupadas y quieren volver a la fase uno”, manifestó el colega.



De acuerdo al testimonio del periodista, en términos generales se respetan las normas y restricciones, sin embargo existe cierto relajamiento. “Hasta hoy los comercios pueden cerrar a las 20:00 pero desde las 18:00 no hay nadie en las calles, es una ciudad fantasma. La gente se acostumbró a quedarse en sus casas. Pero el hecho de que la gente haga reuniones, demuestra que la gente no cree mucho en el parlamento que dan los medios. Los comerciantes sí expresan su malestar por la paralización de la actividad, temen que les prohíban continuar trabajando”, dijo.

Sobre la información que publican los medios de comunicación, el periodista advirtió que “los comunicadores tienen muchos problemas porque la información que brindan a los medios es contradictoria, poco confiable, si nos enteramos que hay casos positivos pero en el Centro de Información Operativa no quiere brindar la información oficial. En el COE está un gendarme, un policía, dos del ejército, están con computadoras y cuando nos acercamos a pedir información, no dicen que no pueden hablar”.