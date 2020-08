Juana Viale y los rumores de romance con Fede Bal: "Le dije: de esta te hacés cargo vos"

En una nueva "mesaza" en la que reemplaza a su abuela Mirtha Legrand como consecuencia de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, Juana Viale tuvo entre los invitados de Almorzando a Carmen Barbieri. La capocómica y actriz, ahora participante del reality Cantando 2020, le recordó a Viale el momento en que se la vinculó con su hijo, Federico Bal, cuando las cámaras los captaron en septiembre de 2019 saliendo de un restó de Núñez.

"Nos juntamos porque me presentó un proyecto para teatro, y nos vieron, y yo la verdad que no freno si no tengo nada qué decir", aclaró Viale. "Después la prensa empezó a hablar, así que le dije a Fede: 'de esta te hacés cargo vos", recordó Juana entre risas. Efectivamente, Bal le aclaró nada menos que a Mirtha que nada romántico sucedía entre ellos, publicó La Nación.

"Fede, ¿vos estuviste almorzando con mi nieta?", disparó Mirtha en octubre, sin rodeos, queriendo indagar acerca del motivo por el cual el actor y bailarín había salido con su nieta. "Estuve almorzando con su nieta, sí", reconoció. "La verdad que me llegó un guion, lo leí y en la primera persona en la que pensé fue en su nieta. La verdad es que no hemos compartido ningún trabajo, solo en el 'Bailando' hace un par de años. Hemos tenido una buena relación de 'hola y chau'", añadió Fede, para luego revelar que se tomó "el atrevimiento de pedir su teléfono" con objetivos profesionales.

"Es una mujer muy hermosa y amorosa. Hablamos de la obra, más hablamos de la vida. De golpe hay cosas que nos unen, pasé una buena tarde. Ella no va a acompañarme igualmente", le aclaró a la conductora.

En la actualidad, el actor está en pareja con Sofía Aldrey, a quien siempre describe como su pilar en su exitosa lucha contra un cáncer de intestino. "Ella me hace feliz porque básicamente es muy buena gente y tiene un corazón gigante. Es una mujer que no espera salir abrazada conmigo en una nota. Tuve muchas parejas -que entiendo que me han querido y amado-, pero tal vez mi nombre les resultaba tan seductor como mi persona. En ese sentido, a Sofi no le importa nada, no le interesa ni un poquito pertenecer al medio. Me seduce muchísimo más que cualquier otra cosa porque siento que su amor es genuino", le manifestó Bal a revista ¡HOLA!

Por su parte, Viale está de novia con el arquitecto y guitarrista Agustín Goldenhorn. "Me casaría, me encantaría casarme por la fiesta, por el nombre del amor, pero la religión la dejo de lado", expresó Juana en uno de los almuerzos en los que su pareja estaba presente en la grabación.