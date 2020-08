Rusia registró la primera vacuna contra el coronavirus

"Esta mañana se ha registrado, por primera vez en el mundo, una vacuna contra el nuevo coronavirus", dijo, en una reunión con el Gabinete de Ministros, el presidente de Rusia, Vladímir Putin. Anunció así la primera vacuna contra el coronavirus.

"La ventaja de la vacuna es que se basa en los adenovirus humanos. Funciona con más precisión, crea una fuerte inmunidad", aseguró el mandatario. "Lo sé porque una de mis hijas se vacunó. En este sentido, participó en el experimento. Después de la primera inyección, su temperatura era de 38, al día siguiente, un poco más de 37 y eso fue todo. Después de la segunda inyección, la temperatura subió un poco, pero luego desapareció. Se siente bien y los títulos (de anticuerpos) son altos", dijo el Presidente de Rusia.

"Sé que muchas personas no tienen ninguna manifestación externa, no tienen fiebre después de la vacuna y todo pasa como si no se hubieran hecho nada", agregó.

Putin precisó que la vacunación de la población deberá realizarse exclusivamente de forma voluntaria, agregando que espera que la producción en masa del medicamento empiece en breve.

El Ministro de Salud de Rusia, Mijaíl Murashko afirmó que el fármaco mostró su efectividad y seguridad. Señaló que la vacuna será producida por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya y la compañía Binnofarm.

En ese contexto, declaró que sus pruebas clínicas continuarán, en las cuales participarán miles de personas. "Los desarrolladores de la vacuna prepararon los documentos para la realización de las futuras investigaciones clínicas con la participación de varios miles de personas. Para la vigilancia rápida del estado de salud de los vacunados y el control de eficacia y seguridad, el Ministerio de Salud de Rusia crea un contorno digital único que permite vigilar la seguridad y calidad del fármaco en todas las etapas del ciclo vital", afirmó Murashko.