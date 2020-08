El Gobierno salió a aclarar que no habrá cambios en la venta del dólar ahorro

El gobierno de Alberto Fernández salió a aclarar el sábado por la tarde que el cupo de compra de 200 dólares mensuales que están habilitados a comprar los ahorristas seguirá vigente y la medida no sufrirá cambios después de que el propio presidente y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, dijeran que se estaban evaluando cambios, informó TN.com.ar

Desde el Ministerio de Economía salieron a aclarar que la operatoria del dólar ahorro sigue vigente y que "no se piensa en restricciones". Más aún, las fuentes del organismo detallaron que lejos de cualquier nueva medida restrictiva "se aguarda que se estabilice el mercado cambiario".

Y explicaron que distintas operaciones de pasivos que se realizarán en la segunda quincena de agosto generaban expectativa de que el mercado de cambios pierda la tensión que se incrementó en las últimas semanas. Entre esas transacciones, señalaron "los canjes de ley Nueva York; la deuda en dólares bajo ley argentina; la subasta de deuda en la que podrán integrarse con pesos compras de hasta u$s500 millones [aprobado por ley prórroga del Presupuesto]".

El ministerio de Guzmán salió a hacer estas aclaraciones después de dos días donde circularon todo tipo de rumores en torno a nuevas restricciones a la compra de dólares y luego de que hasta el propio Alberto Fernández reconociera que se estudiaban ese tipo de medidas.

"La gente compra 200 dólares por mes y eso genera una demanda muy grande de pequeños ahorristas", dijo el Presidente en declaraciones a radio La Red, en referencia a la adquisición de ese cupo de dólar al valor oficial fijado por el Banco Central, sobre el que se aplica el 30% del impuesto "PAÍS" ("Para una Argentina Inclusiva y Solidaria").

Según el primer mandatario, "no son sumas tan importantes, pero son un problema, 200, más 200, más 200; los pequeños ahorristas que compran 200 dólares son un problema".

En ese sentido, trascendió que en la primera semana de agosto, para cubrir esa demanda, el Banco Central debió vender US$ 477 millones (US$ 95 millones por rueda), monto 73% mayor a los US$ 258 millones volcados al mercado en igual lapso de julio.

Al ser consultado sobre la posibilidad de restringir esa compra, el mandatario dijo esta mañana que "lo vamos a ver, lo estamos estudiando" con el Ministerio de Economía.

En ese sentido, desde la cartera económica aclararon más tarde que "continúa la operatoria de dólar ahorro vigente. No hay cambios. Los interesados en tales adquisiciones podrán continuar haciéndolo".

"No sólo que no se piensa en restricciones, sino que se aguarda que, luego de las operaciones de pasivos que se realizarán durante este mes ?canjes ley Nueva York; deuda en dólares ley argentina; subasta de deuda en la que podrán integrarse con pesos compras de hasta US$ 500 millones (aprobado por ley prórroga del Presupuesto)- se estabilizará el frente cambiario", confiaron.

Tras ratificar que "va a haber, entonces, menos presión sobre el frente cambiario", reafirmaron que "no hay ninguna medida en estudio, por lo tanto, que vaya en la dirección de disminuir o impedir la compra de dólares ahorro".

Por su parte, la vicejefa de Gabinete de Ministros, Cecilia Todesca, sostuvo hoy que en lo que respecta al mercado cambiario, el país "va a necesitar regulaciones por un tiempo".

En diálogo con radio Mitre, Todesca Bocco aseguró que desde el Gobierno "siempre tenemos un ojo puesto" sobre el mercado cambiario.

Para la funcionaria, "Argentina va a necesitar regulaciones tanto de la cuenta capital como del mercado cambiario por un tiempo. Cuánto, no lo sabemos, pero no va ser ni hoy ni mañana que liberemos el mercado cambiario".

"Nosotros tenemos una fuente de dólares genuina, que es la diferencia entre lo que uno exporta y lo que importa, entre otros elementos -explicó la funcionaria-. El saldo en cuenta corriente que uno tiene si es positivo acumula dólares".

"Esos dólares los necesitamos para producir. Las empresas tienen que comprar insumos para poder producir y necesitamos darle dólares y en algunos casos para que las empresas paguen deudas y también para girar utilidades", enfatizó.