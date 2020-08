El intendente de Colonia Santa Rosa afirmó que ya tienen circulación comunitaria

El jefe comunal, Jorge Guerra, señaló que están “diezmados” ante los contagios registrados. Con seis fallecidos, dijo que la gente no se cuida. “Se nos vino el mundo encima”, lamentó.

Es muy delicada la situación en el norte provincial a raíz del avance de la pandemia del coronavirus, donde se están registrando múltiples casos positivos como así pacientes fallecidos como consecuencia de la enfermedad. En ese contexto, en Colonia Santa Rosa afirman ya tener circulación comunitaria del virus.

En diálogo con Multivisión Federal el intendente de esa comuna, Jorge Guerra, contó el difícil momento que atraviesan. “Veníamos trabajando en la trinchera hace 120 días sin ningún caso y después se nos vino el mundo encima”, lamentó.

Según rememoró, primero estuvieron trabajando con “el tema de los camiones de verduras que venían de zona rojas, con 300 repatriados con la cuarentena, luchamos pero en estos días se fue desgastando, la población también estaba cansada de la cuarentena”.

Sobre este punto contó que hubo reuniones y actividades “en el Día del Amigo, de la Pachamama, de Urkupiña, el Día del Niño, ahora vamos a tener el 30 de agosto, el Milagro y la concientización se va porque nadie respeta nada”, criticó.

En cuanto al panorama sanitario enumeró que “tenemos 60 infectados y tenemos 3 fallecidos”. En cuanto a los enfermos “tengo infectado al cura párroco, a un pastor, a la epidemióloga del hospital, la comisario de la Policía, quedamos tres trabajando contra el COVID-19, en el equipo de Salud tenemos bastantes positivos, un médico, la jefa de enfermeros, un chofer, estamos diezmados”.

Consultado sobre si tienen circulación comunitaria viral en esa comuna, el intendente señaló: “Yo diría que si (…), la cantidad de gente que tenemos hace que clínicamente ya lo diagnostique, muy sutilmente, es muy finito para detectar esto”.

Con esta consideración, Guerra apuntó al descuido de la gente, la cual no tiene los recaudos necesarios. “El vecino no crea conciencia, en la periferia los sábados juegas al fútbol, campeonatos, la policías despeja y a los cinco minutos vuelven, hay bailes, reuniones familiares, la gente no hace caso”, concluyó.