Nueva Tarjeta Alimentaria: para jubilados y AUH con niños de hasta 12 años

El Gobierno analiza una ampliación de la Tarjeta Alimentaria a jubilados y madres solteras que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) por menores de 12 años.

La medida aún no fue confirmada pero se sabe que está en estudio por parte de Anses y el Ministerio de Desarrollo Social.

El beneficio forma parte del Plan Argentina contra el Hambre y se aplica actualmente a futuras madres a partir del tercer mes de cobro de la AUE y a los titulares de la AUH por hijos de hasta 6 años o con discapacidad.

Quiénes cobran la Tarjeta Alimentaria

La tarjeta alimentaria está destinada a:

Madres y padres con hijos o hijas de hasta seis años que reciben la AUH.

Embarazadas a partir de los tres meses de gestación que cobran la Asignación por Embarazo.

Personas con discapacidad que reciben la AUH.

Beneficiaría a madres de hijos de hasta 12 años y jubilados

Hace unos días, la información era que se iba a ampliar a madres con hijos de hasta 8 años y ahora podría llevarse a madres con hijos de hasta 12 años. Los otros beneficiados serían los jubilados, siempre postergados.

La Tarjeta Alimentaria forma parte del Plan Argentina contra el Hambre y se puede usar en cualquier comercio pero solo sirve para la compra de alimentos y bebidas.

No se puede retirar dinero con ella y solo como excepción, los que no tienen la tarjeta plástica (no se pudo completar la entrega por la pandemia), cobran el dinero en su cuenta de AUH.