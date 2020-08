SAETA garantiza la continuidad del servicio de colectivos en Salta

Tras las nuevas restricciones que están rigiendo de forma preventiva ante el aumento de casos de coronavirus, desde la empresa SAETA anticiparon que la prestación del servicio de transporte público continuará brindándose, regidos por las limitaciones que seguían hasta la fecha y con todas las medidas preventivas aplicadas.

En diálogo con FM Profesional el presidente del directorio de Saeta, Claudio Mohr, se refirió a la prestación del servicio indicando que por el momento no han recibido ningún pedido para restringir y delimitar al mismo. No obstante indicó que suspender los colectivos “nos parece inviable, de alguna manera estaríamos realizando algo más extremo que una fase 1 y ese no es el espíritu”.

Del mismo modo recordó que “el transporte público está trasladando a trabajadores esenciales, hablamos de los policías, personal de salud, de los medios de comunicación”, por dar algunos ejemplos. “Podrá analizarse alguna restricción a los grupos exceptuados, pero suspender el transporte es algo más complejo, las dos principales actividades –salud y seguridad- no estarían siendo cubiertas por el transporte”, aseveró.

No obstante destacó cómo desde Saeta se esforzaron desde el primer momento para acompañar en la lucha contra la pandemia: “El transporte se ha comportado muy profesionalmente, con controles férreos, controles en las unidades y ni hablar de la limpieza, trabajamos mancomunadamente con el COE”.

"Vamos a seguir normalmente con los horarios que teníamos en este contexto"

Dicho esto añadió que los colectivos siguen en actividad. “Los primeros coches salen a las 5.30 y tienen el último paso por la zona del centro aproximadamente a las 22.30 para concluir sus recorridos en las puntas de línea o los municipios del área metropolitana”, concluyó.