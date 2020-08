Teresa Ovejero: “Hemos evolucionado para mantener un servicio esencial como es la Justicia"

La justicia en tiempos de la pandemia del coronavirus fue eje central del programa de televisión Sin Vueltas de InformateSalta (Domingos 21.30 por Somos Salta). Teresa Ovejero, Jueza de la Corte de Justicia de Salta indicó que la administración judicial no paró nunca. “La Corte de Justicia no paró en ningún momento de trabajar, veníamos solos los jueces, los expedientes que aquí se tramitan siguen con su cargo y no hay un atraso, es importante el trabajo que se ha venido realizando” indicó la jueza.

A su vez destacó que desde marzo se viene trabajando con la implementación de la Mesa Virtual que ha permitido el ingreso de más de 150 mil escritos de casi 3 mil abogados de la matrícula. “Fuimos evolucionando para poder mantener un servicio esencial como es la justicia y respetando la salud de todas las personas trabajan acá” indicó Ovejero asegurando que lo que se busca es compatibilizar ambas cuestiones.







El Data Center inaugurado recientemente es uno de los elementos que han permitido que la justicia en Salta haya podido acomodarse rápidamente a la virtualidad. “Un centro de guardado de datos que nos permitió avanzar en la recepción de escritos digitales a través de la Mesa Virtual que ha crecido desde marzo. También se están haciendo órdenes de pago de forma electrónica y la mayoría de los magistrados y empleados están bajo la modalidad de trabajo remoto, como es el caso de Orán y Tartagal” dijo en Sin Vueltas de InformateSalta, Teresa Ovejero, adelantando que el año que viene ya funcionará el expediente digital.

La optimización de los tiempos ha sido uno de los objetivos principales del Poder Judicial en los últimos meses. “Desde la Corte de Justicia estamos destacando permanentemente el esfuerzo de los jueces y los magistrados, no es lo que la gente cree que no están yendo a trabajar y están de vacaciones, para nada se está trabajando mucho porque el trabajo sigue y lo que no se hace hoy se acumula para mañana. Hay una preocupación del Poder Judicial para tratar de cumplir con los tiempos para que no se demore más lo que ya normalmente se demora la judicialización de las causas” señaló la jueza del máximo tribunal provincial.

Actualmente, el Poder Judicial se encuentra trabajando de manera desdoblada, por la mañana los juzgados de primera instancia y por la tarde los de segunda instancia. El ingreso de los abogados es mínimo ya que no deben presentar escritos de manera presencial y se ha reducido la cantidad de empleados judiciales en todos los juzgados, salvo en Garantías y Violencia Familiar.

“Estamos pasando esta pandemia con todos los elementos que hay que tener, con la dedicación que los magistrados le estamos poniendo, pensemos que son muchas cosas que se judicializan. Esta pandemia genera situaciones que implican mayor conflictividad y la mayoría de las cosas llegan al Poder Judicial y es importante que la gente sepa que se está trabajando mucho” reiteró Teresa Ovejero en Sin Vueltas de InformateSalta.

Finalmente, la jueza de la Corte de Justicia indicó a partir de este mes se trabajará en las cuatro salas ya anunciadas. “Recién hasta fines de julio seguimos trabajando en pleno y lo que entró a partir de esa fecha es lo que se va a dividir en salas. Recién ahora estamos por empezar a trabajar de esa manera, me parece que la Corte de Justicia no paró en ningún momento de trabajar” concluyó.