La fiscal Verónica Simesen dio positivo para coronavirus

En medio del avance de la pandemia en la provincia, la fiscal Verónica Simesen de Bielke informó que este lunes fue confirmada positiva para coronavirus, diagnóstico que pudo obtener personalmente tras un estudio que se realizó.

En diálogo con FM Aries la fiscal confirmó su diagnóstico pero también su sorpresa tras haberse contagiado. “Presumo que fue en el trabajo, no tengo contacto exterior más que del trabajo a mi casa, estoy un poco conmocionada, ayer me dieron la noticia”, señaló.

En cuanto a su estado, contó que “físicamente estoy bien, tengo algún síntoma leve con dolor de cuerpo y de cabeza, gracias a Dios no soy una persona que está en grave estado”. No obstante puntualizó que “venimos peregrinando hace 11 días porque nadie nos dio respuesta” ante la necesidad de una respuesta médica, luego que una colaboradora de la fiscalía fue detectada como positiva.

Según resumió, por varias vías intentaron recibir la atención médica correspondiente para saber si tanto ella como su equipo eran portadores de la enfermedad, con distintos problemas de atención. Finalmente fue ella quien decidió someterse a un estudio privado de sangre, mediante el cual le confirmaron la positividad para COVID-19. “A las 6 de la tarde me dijeron que tenía un resultado positivo”, recordó.

Reclamando por las falencias que habría transitado en cuando a la atención por mantener contacto estrecho como así presentar sintomatología, y no haber sido tratada protocolarmente, la fiscal lamentó reconocer que “hoy no estamos exentos (a contagiarnos), no soy médica pero no tengo dudas de que hoy hay circulación comunitaria, tomé todas las precauciones habidas”, concluyó.