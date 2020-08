Desesperada, pide donantes de plasma para su hermano con COVID-19

Emanuel Núñez, un joven de 35 años oranense que tiene parálisis cerebral, se contagió de COVID-19, está internado con asistencia respiratoria mecánica en el hospital de esa localidad. Micaela, su hermana, inició una desesperada campaña para conseguir donantes de plasma A+, que lo ayude a mejorar su estado.

“Está internado en terapia COVID, dio positivo el sábado y necesita donantes. Es uno de los estados más críticos, está con oxígeno, dormido y entubado. Desde el lunes 17 está internado, en la madrugada. Lunes y martes estaba consciente, comía solo, el miércoles empeoró y lo entubaron. No tiene otras enfermedades, el COVID es lo que empeora su oxígeno”, contó a Somos Salta.

Una vez que recibieron el resultado, solicitaron el plasma al Centro Regional de Hemoterapia, pero por el momento no cuentan con stock, por eso apelan a la solidaridad de salteños que se recuperaron y que puedan acercarse a donar.

“Lo del plasma no es solamente para mi hermano, sino para muchas personas que lo están necesitando, que por ahí no se animan a publicar porque tienen miedo que los discrimen, los apunten con el dedo y eso no es cuestión para que estos momentos. Tenemos que ser solidarios. Es una segunda oportunidad para muchas personas”, expresó.